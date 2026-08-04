Neuquén: suman nueva prueba en la causa por el empresario declarado culpable por abusar de su hijastra

De esta manera, el condenado continuará alojado en una unidad de detención hasta que se conozca la pena definitiva.

La Fiscalía había solicitado mantener la prisión preventiva al considerar que, tras el veredicto de culpabilidad, la prisión domiciliaria resultaba insuficiente para garantizar el proceso.

Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal solicitará una condena cercana a los 30 años de prisión, aunque la escala penal permite imponer una pena de hasta 35 años.

El TSJ revocó la prisión domiciliaria

La resolución se produce luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocara el beneficio de prisión domiciliaria que un Tribunal de Impugnación había concedido al empresario tras el juicio.

El máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso presentado por la Fiscalía y ordenó que el condenado volviera a cumplir prisión preventiva en un establecimiento de detención, al considerar que la resolución anterior no garantizaba adecuadamente la protección de la víctima.

Tras ese fallo, el empresario fue trasladado desde una vivienda de un barrio privado de la ciudad de Neuquén hacia una dependencia policial.

La insólita prueba que ayudó a condenar por abuso al empresario

El caso tuvo como prueba central cinco cuadernos que la víctima escribió durante años por orden del acusado y que el jurado popular revisó antes de tomar su decisión.

Esos cuadernos, que durante más de 20 años estuvieron ocultos detrás de un placard en la habitación del empresario y fueron encontrados recientemente por la policía durante un allanamiento autorizado por la Justicia, formaban parte de un mecanismo de control que el abusador había construido para someter a la víctima.

La historia empezó a reconstruirse en 2022, cuando la mujer decidió denunciar a la pareja de su madre. Según detalló La Mañana de Neuquén, un reencuentroinesperado removió los recuerdos que había mantenido bloqueados por tanto tiempo y la impulsó a contar que los abusos habían empezado cuando tenía apenas siete años y se prolongaron hasta los 26.

En su declaración, la mujer habló sobre los cuadernos que el agresor la obligaba a escribir desde que era pequeña, lo que llevó a los fiscales Maximiliano Breide Obeid y Cecilia Sabatte a pedir el allanamiento que permitió secuestrar los escritos y otras hojas con anotaciones.