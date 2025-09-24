New York City FC vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La expectativa en Miami es enorme: el equipo no solo busca consolidar su clasificación, sino también enviar una señal de fortaleza rumbo a la etapa decisiva de la temporada. Con Messi en gran nivel y el regreso de Suárez, los hinchas sueñan con que esta dupla vuelva a marcar diferencias en la MLS.

New York City FC vs. Inter Miami: probables formaciones

New York City FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo New York City FC vs. Inter Miami

El duelo podrá seguirse a través de la plataforma Apple TV y genera una gran expectativa por la presencia del astro rosarino, que atraviesa un momento positivo tras haber marcado en los últimos dos compromisos.