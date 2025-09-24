New York City FC vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El equipo de Javier Mascherano visita el Citi Field con la misión de sumar para clasificar a la postemporada.
El Inter Miami de Lionel Messi afronta un partido decisivo en su camino hacia los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). Este miércoles, desde las 20:30, el conjunto dirigido por Javier Mascherano visitará a New York City FC en el Citi Field, con la necesidad de sumar para abrochar su clasificación a la siguiente fase del campeonato.
El plantel rosa viajó desde Florida con destino a Nueva York en medio de un clima de confianza, aunque con la conciencia de que aún quedan pasos por dar. Una victoria o incluso un empate alcanzarán para que el equipo selle su boleto a la postemporada, lo que representa el gran objetivo en la primera temporada de Mascherano como entrenador principal en la MLS.
El “Jefecito” deberá rearmar su once por la ausencia de tres jugadores. No estarán Telasco Segovia, suspendido por acumulación de amarillas, ni Allen Obando y David Ruiz, que se recuperan de lesiones. La buena noticia es el regreso de Luis Suárez, quien vuelve a ser elegible tras cumplir tres fechas de sanción por los incidentes que protagonizó frente a Seattle Sounders. Su presencia junto a Messi en el ataque es vista como la carta más fuerte del equipo para imponerse en un escenario exigente como el Citi Field.
Tras este duelo en Nueva York, el Inter Miami tiene por delante un calendario inmediato que lo llevará a Canadá para enfrentar a Toronto FC, ya eliminado de la pelea. De conseguir un resultado positivo este miércoles, el choque del fin de semana podría servir para rotar y darle descanso a figuras claves antes del inicio de los Playoffs.
La expectativa en Miami es enorme: el equipo no solo busca consolidar su clasificación, sino también enviar una señal de fortaleza rumbo a la etapa decisiva de la temporada. Con Messi en gran nivel y el regreso de Suárez, los hinchas sueñan con que esta dupla vuelva a marcar diferencias en la MLS.
New York City FC vs. Inter Miami: probables formaciones
- New York City FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Cómo ver en vivo New York City FC vs. Inter Miami
El duelo podrá seguirse a través de la plataforma Apple TV y genera una gran expectativa por la presencia del astro rosarino, que atraviesa un momento positivo tras haber marcado en los últimos dos compromisos.
