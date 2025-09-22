Sorpresa: una de las figuras del Inter Miami anunciaría su retiro del fútbol al finalizar la temporada
El experimentado futbolista no renovaría contrato con el equipo de Lionel Messi y pondría fin a su carrera tras la actual temporada de la MLS: todos los detalles.
Luego de algunos meses de analizarlo, el futuro de Sergio Busquets en el Inter Miami parece estar definido. Según informó Cadena Cope, el mediocampista español de 37 años no renovaría su contrato con la franquicia de la MLS y se retiraría del fútbol al concluir la temporada actual.
De confirmarse, la noticia significaría un fuerte impacto para el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que lucha por clasificarse a los playoffs con seis partidos por delante. El volante campeón del mundo, quien llegó en 2023 como parte del ambicioso proyecto que lidera Lionel Messi, aportó experiencia, jerarquía y liderazgo en un vestuario que tiene la mexcla perfecta entre jugadores con mucho recorrido y algunos que están dando sus primeros pasos.
El legado de Busquets se apoya en una de las trayectorias más exitosas del fútbol moderno. En Barcelona, club en el que debutó en 2008, fue pieza fundamental en el mediocampo junto a Xavi e Iniesta, logrando múltiples títulos locales e internacionales. Con la selección española, integró el plantel campeón del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012.
A lo largo de su carrera disputó más de 800 partidos a nivel de clubes y casi 150 con la selección, levantando un total de 36 trofeos. Incluso en la MLS, pese a su veteranía, siguió mostrando destellos de su calidad y se convirtió en guía para los más jóvenes.
Sus declaraciones sobre el retiro
El propio Busquets ya había dejado abierta la puerta al retiro. En agosto, antes de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, admitió: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”. Sobre la posibilidad de volver a Europa, fue contundente: “Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Esa etapa ya se cerró cuando vine aquí”.
El Inter Miami define su futuro en la MLS
La fecha exacta de su despedida dependerá del recorrido del Inter Miami en la temporada. El equipo rosa, quinto en la Conferencia Este con 52 puntos, podría despedirse a finales de octubre si no supera el repechaje a los playoffs, o bien llegar hasta diciembre en caso de alcanzar la final de la liga. Este miércoles, el equipo de Lionel Messi visitará a New York FC en condición de visitante con el objetivo de consolidar su lugar en la postemporada.
