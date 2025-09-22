Sorpresa: una de las figuras del Inter Miami anunciaría su retiro del fútbol al finalizar la temporada

Sus declaraciones sobre el retiro

El propio Busquets ya había dejado abierta la puerta al retiro. En agosto, antes de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, admitió: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”. Sobre la posibilidad de volver a Europa, fue contundente: “Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Esa etapa ya se cerró cuando vine aquí”.

El Inter Miami define su futuro en la MLS

La fecha exacta de su despedida dependerá del recorrido del Inter Miami en la temporada. El equipo rosa, quinto en la Conferencia Este con 52 puntos, podría despedirse a finales de octubre si no supera el repechaje a los playoffs, o bien llegar hasta diciembre en caso de alcanzar la final de la liga. Este miércoles, el equipo de Lionel Messi visitará a New York FC en condición de visitante con el objetivo de consolidar su lugar en la postemporada.