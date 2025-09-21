Doblete histórico de Lionel Messi: se convirtió en el máximo goleador de la temporada en la MLS

El DRV PNK Stadium volvió a ser testigo de otra noche mágica de Lionel Messi, quien con dos goles decisivos lideró la victoria de Inter Miami sobre DC United y se convirtió en el máximo goleador de la temporada en la Major League Soccer 2025. Sin lugar a dudas un récord que demuestra la vigencia que tiene el futbolista de la Selección Argentina que sigue a un gran nivel y que ilusiona a todos los hinchas con la posibilidad de llegar al 100% para jugar el Mundial 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.