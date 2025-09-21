Doblete histórico de Lionel Messi: se convirtió en el máximo goleador de la temporada en la MLS
El astro argentino marcó dos golazos para Inter Miami ante DC United, llegó a 22 tantos en la temporada y se convirtió en el máximo artillero de la competencia.
El DRV PNK Stadium volvió a ser testigo de otra noche mágica de Lionel Messi, quien con dos goles decisivos lideró la victoria de Inter Miami sobre DC United y se convirtió en el máximo goleador de la temporada en la Major League Soccer 2025. Sin lugar a dudas un récord que demuestra la vigencia que tiene el futbolista de la Selección Argentina que sigue a un gran nivel y que ilusiona a todos los hinchas con la posibilidad de llegar al 100% para jugar el Mundial 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
Messi abrió su cuenta tras un pase filtrado del lateral español reconvertido en extremo. Con un control perfecto dentro del área y frialdad de goleador, definió al primer palo con un remate imposible de atajar. Ese tanto devolvió la ventaja al equipo dirigido por Javier Mascherano que poco a poco parece encontrar el equipo ideal en el torneo.
A seis minutos del final, el rosarino recibió fuera del área con espacio y tiempo. Con la zurda apuntó al ángulo superior izquierdo y sacó un disparo preciso, imparable para el arquero rival. Una definición marca registrada que desató la euforia de los hinchas de las Garzas.
Un récord más en la carrera de Lionel Messi que sigue más vigente que nunca
Con estos dos goles, Messi llegó a 22 tantos en la temporada, superando la marca de Sam Surridge y coronándose como máximo goleador de la MLS. Además, en el plano histórico alcanzó los 882 goles oficiales, quedando a 63 de Cristiano Ronaldo y a 118 de alcanzar la impactante cifra de 1000 conquistas.
Los números de Lionel Messi en el triunfo de Inter Miami ante DC United
- 90 minutos disputados
- 2 goles marcados
- una asistencia
- 10 tiros (4 fueron al arco)
- 8/12 duelos ganados
