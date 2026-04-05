Newell's ganó 3-1 ante Central Córdoba como visitante y consiguió un triunfo clave en la Zona A
Newell’s venció 3-1 a Central Córdoba con goles de García, Salomón y Scarpeccio y sumó tres puntos importantes en el Torneo Apertura 2026
Newell’s se quedó con una victoria clave fuera de casa al derrotar 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura 2026.
El equipo rosarino abrió el marcador gracias a Franco García, que puso en ventaja a la Lepra en el primer tiempo y le permitió manejar el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad. Antes del cierre de la primera etapa, Oscar Salomón amplió la diferencia y estiró la ventaja para el conjunto visitante, que se fue al descanso con un resultado favorable.
En el complemento, el Ferroviario reaccionó y logró descontar a los 19 minutos del segundo tiempo por intermedio de Diego Barrera, lo que le dio suspenso al tramo final del partido. Sin embargo, cuando el encuentro llegaba a su cierre, Francisco Scarpeccio apareció en la última jugada para sentenciar el 3-1 definitivo y asegurar los tres puntos para el equipo rosarino.
Con este resultado, Newell’s alcanzó las nueve unidades en el campeonato, mientras que Central Córdoba dejó pasar una oportunidad importante de sumar y quedó con 12 puntos en la tabla. En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Vélez, mientras que la Lepra será local frente a San Lorenzo en Rosario en un duelo importante para sus aspiraciones en el torneo.
Probables formaciones del duelo
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Central Córdoba vs. Newell’s: datos del partido
- Hora: 20.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Madre de Ciudades
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