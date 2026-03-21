Newell's logró su primer triunfo del año: venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0
Con un agónico gol de Walter Mazzantti, Newell's cortó su mala racha y venció por 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa.
En un clima de pura tensión tras una semana muy difícil, Newell's logró conseguir su primera gran alegría en la Zona A del Torneo Apertura 2026. El equipo rosarino superó como local por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa, logrando un triunfo clave para descomprimir la aguda crisis futbolística e institucional.
El desarrollo del partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza
La Lepra salió al campo de juego totalmente decidida a cambiar la pálida imagen que había dejado en sus últimas presentaciones. Sabiendo de la urgencia de sumar de a tres, asumió el protagonismo desde el arranque del partido. Incluso, en los primeros minutos llegó a festejar por intermedio del propio atacante Walter Mazzantti, pero el tanto fue rápidamente invalidado a instancias del VAR por una milimétrica posición adelantada.
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Pese a ese duro golpe anímico tempranero, el equipo rosarino insistió con sus armas y mantuvo la iniciativa táctica frente a un rival que apostó claramente por aguantar el cero en su arco y salir rápido de contragolpe. Con el correr de los minutos, el dueño de casa fue acumulando méritos suficientes para quedarse con el partido, aunque también necesitó de las grandes respuestas del arquero Williams Barlasina para sostener su propia valla invicta cuando el conjunto mendocino logró inquietar con peligro.
El visitante tuvo sus chances claras para abrir el marcador, pero le faltó la precisión necesaria en los últimos metros de la cancha y terminó pagando muy caro su falta de contundencia ofensiva en un duelo que se tornó sumamente cerrado y friccionado.
El gol del desahogo para Newell's y el fin de la crisis
Cuando el encuentro, disputado bajo el arbitraje de Sebastián Zunino, parecía encaminarse irremediablemente a un pálido empate sin goles, apareció el anhelado desahogo rojinegro. A los 39 minutos de la etapa complementaria, Jerónimo Russo logró un gran desborde por la banda derecha y envió un centro rasante para que Walter Mazzantti empujara la pelota casi debajo del arco. Esa acción alcanzó para sellar el 1-0 definitivo y desatar el alocado festejo de todos los hinchas presentes en el Parque Independencia.
En el tramo final del compromiso, el local tuvo que resistir la embestida desesperada de su rival, incluso jugando con un hombre menos en cancha debido a la expulsión del defensor Armando Méndez. Sin embargo, con mucha garra y corazón, pudo sostener una ventaja que resulta tan ajustada en el marcador como inmensamente valiosa desde lo anímico.
Este vital triunfo le permitió al equipo conducido tácticamente por Frank Kudelka cortar una racha extremadamente negativa en el Torneo Apertura 2026, certamen en el que todavía no había podido sumar victorias y donde atravesaba uno de sus momentos deportivos más delicados de los últimos tiempos.
Cabe recordar que esta fundamental victoria llegó justo después de una semana totalmente convulsionada en la institución. Los días previos estuvieron marcados por la humillante goleada 5-0 sufrida en condición de visitante ante Lanús, la sorpresiva renuncia de Roberto Sensini a su cargo como director deportivo, y una masiva movilización de hinchas autoconvocados en las inmediaciones del Coloso que exigían respuestas inmediatas.
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