Newell's logró su primer triunfo del año: venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0

Embed - DESAHOGO TOTAL PARA LA LEPRA QUE LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA | Newell's 1-0 Gimnasia (M) | RESUMEN

El gol del desahogo para Newell's y el fin de la crisis

Cuando el encuentro, disputado bajo el arbitraje de Sebastián Zunino, parecía encaminarse irremediablemente a un pálido empate sin goles, apareció el anhelado desahogo rojinegro. A los 39 minutos de la etapa complementaria, Jerónimo Russo logró un gran desborde por la banda derecha y envió un centro rasante para que Walter Mazzantti empujara la pelota casi debajo del arco. Esa acción alcanzó para sellar el 1-0 definitivo y desatar el alocado festejo de todos los hinchas presentes en el Parque Independencia.

En el tramo final del compromiso, el local tuvo que resistir la embestida desesperada de su rival, incluso jugando con un hombre menos en cancha debido a la expulsión del defensor Armando Méndez. Sin embargo, con mucha garra y corazón, pudo sostener una ventaja que resulta tan ajustada en el marcador como inmensamente valiosa desde lo anímico.

image Newell's volvió a la victoria ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Este vital triunfo le permitió al equipo conducido tácticamente por Frank Kudelka cortar una racha extremadamente negativa en el Torneo Apertura 2026, certamen en el que todavía no había podido sumar victorias y donde atravesaba uno de sus momentos deportivos más delicados de los últimos tiempos.

Cabe recordar que esta fundamental victoria llegó justo después de una semana totalmente convulsionada en la institución. Los días previos estuvieron marcados por la humillante goleada 5-0 sufrida en condición de visitante ante Lanús, la sorpresiva renuncia de Roberto Sensini a su cargo como director deportivo, y una masiva movilización de hinchas autoconvocados en las inmediaciones del Coloso que exigían respuestas inmediatas.