Newell's rescató un empate agónico ante Estudiantes por el Torneo Clausura
La "Lepra", que ganó solo uno de sus anteriores siete partidos, rescató sobre la hora una igualdad ante el "Pincha", que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por penales ante Flamengo.
El duelo entre Newell’s y Estudiantes de La Plata cerraron la décima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con un impactante empate 1-1.
En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, Eric Meza abrió la cuenta a 15 del final para el "Pincha", para que minutos después el entrenador Ogro Fabbiani sea expulsado. En el cuarto minuto de tiempo agregado, Luciano Lollo, con pasado en el conjunto platense, puso el 1-1 definitivo.
La "Lepra" atraviesa un mal momento: ganó solo uno de sus últimos siete partidos, perdió el clásico frente a Rosario Central, fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano y se encuentra anteúltimo en la Zona A, apenas por encima de Aldosivi.
La situación elevó la tensión en Rosario, con hinchas autoconvocados que piden elecciones anticipadas.
En tanto, el equipo de Eduardo Domínguez llegaba tras una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al caer por penales ante Flamengo en UNO. Pese a la desazón, el "Pincha" dejó una buena imagen.
Formaciones del encuentro entre Newell's y Estudiantes
- Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Éver Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Facundo Tello
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
