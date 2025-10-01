Newell's rescató un empate agónico ante Estudiantes por el Torneo Clausura

En tanto, el equipo de Eduardo Domínguez llegaba tras una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al caer por penales ante Flamengo en UNO. Pese a la desazón, el "Pincha" dejó una buena imagen.

Formaciones del encuentro entre Newell's y Estudiantes

Newell's : Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Éver Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025