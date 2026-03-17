Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes

Estudiantes, en tanto, atraviesa un momento de transición tras la salida de Eduardo Domínguez. Si bien el ciclo de Alexander Medina comenzó con una victoria 2-0 ante Newell’s en Rosario, luego sufrió dos caídas consecutivas como local frente a Vélez y Lanús. A pesar del bajón, el Pincha se mantiene bien posicionado en la Zona A con 15 puntos y dentro de los puestos de clasificación a octavos de final. Incluso, si consigue una victoria en Mendoza, podría treparse al segundo lugar con 18 unidades, quedando a cuatro del líder Vélez (22).