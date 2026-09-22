Rosario: un barrabrava de Newell's atacó a un hincha de Central durante Argentina-Venezuela
El episodio ocurrió en una de las bandejas superiores del estadio Marcelo Bielsa, mientras se disputaba el partido de la Selección en los Juegos Suramericanos.
Un episodio de violencia relacionado con la histórica rivalidad entre Newell’s y Rosario Central ocurrió durante el partido que la Selección Argentina disputó ante Venezuela por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Un barrabrava identificado con el club rojinegro abordó a un hincha de Central que se encontraba en una de las bandejas superiores del estadio Marcelo Bielsa.
El joven había asistido al encuentro para alentar al seleccionado argentino y llevaba puesta una camiseta auriazul debajo de un buzo marrón. Según quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales, el hombre encapuchado se acercó hasta donde estaba ubicado y lo golpeó a la altura de las costillas.
Ante la situación, el hincha decidió quitarse el buzo y entregar la camiseta del Canalla. Después del episodio quedó sentado sobre los escalones, con el torso descubierto y las manos sobre el rostro, visiblemente afectado por lo ocurrido. Las imágenes fueron tomadas desde otro sector del estadio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.+
Otros dos barras participaron de la intimidación
El episodio no habría terminado con la intervención del primer agresor. Mientras el hincha de Central se quitaba la camiseta, otros dos hombres se acercaron al lugar. Uno de ellos también le propinó un golpe, en una escena que quedó registrada por las personas que observaban el incidente desde la tribuna ubicada enfrente.
La situación se produjo en un contexto particular: el estadio Marcelo Bielsa era utilizado como escenario de un partido de la Selección Argentina durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro correspondía a la última jornada de la fase de grupos del certamen.
El joven había ingresado al estadio para acompañar al equipo dirigido por Diego Placente, pero terminó siendo víctima de una agresión por portar la camiseta del clásico rival de Newell’s. El video permitió reconstruir parte de la secuencia y mostró cómo el hincha terminó resignándose ante la intimidación.
Argentina empató con Venezuela y avanzó a semifinales
En el aspecto estrictamente deportivo, el partido terminó con un empate 1-1 entre Argentina y Venezuela. El resultado le permitió al seleccionado nacional completar la primera fase y conseguir la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos.
El equipo conducido por Diego Placente continúa de esta manera en carrera por una medalla y deberá afrontar ahora un nuevo compromiso en el torneo. Argentina se medirá con Perú este miércoles desde las 10, en un partido que definirá uno de los lugares en la final.
La definición del certamen está prevista para el viernes a las 15, por lo que el seleccionado tendrá poco margen de recuperación entre la semifinal y el encuentro decisivo.
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