Rosario: un barrabrava de Newell's atacó a un hincha de Central durante Argentina-Venezuela

El joven había ingresado al estadio para acompañar al equipo dirigido por Diego Placente, pero terminó siendo víctima de una agresión por portar la camiseta del clásico rival de Newell’s. El video permitió reconstruir parte de la secuencia y mostró cómo el hincha terminó resignándose ante la intimidación.

Argentina empató con Venezuela y avanzó a semifinales

En el aspecto estrictamente deportivo, el partido terminó con un empate 1-1 entre Argentina y Venezuela. El resultado le permitió al seleccionado nacional completar la primera fase y conseguir la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos.

El equipo conducido por Diego Placente continúa de esta manera en carrera por una medalla y deberá afrontar ahora un nuevo compromiso en el torneo. Argentina se medirá con Perú este miércoles desde las 10, en un partido que definirá uno de los lugares en la final.

La definición del certamen está prevista para el viernes a las 15, por lo que el seleccionado tendrá poco margen de recuperación entre la semifinal y el encuentro decisivo.