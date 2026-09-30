Fuerte tensión en Newell's tras los festejos de Rosario Central: corridas, balas de goma y juveniles evacuados

La tensión aumentó con el avance de los agentes y el uso de balas de goma, mientras dentro de las instalaciones se escuchaban gritos y se producían corridas.

Uno de los videos que circuló rápidamente en redes sociales mostró el accionar de un efectivo policial contra una persona que estaba en el piso. En otro registro difundido posteriormente se observa a un agente golpeando al menos dos veces a un hombre que permanecía tendido.

El episodio provocó preocupación entre quienes estaban dentro del club y quedó registrado en distintos videos publicados por usuarios en redes sociales.

GRAVE REPRESIÓN EN NEWELL'S



La policía santafesina reprimió severamente a hinchas y deportistas leprosos que se encontraban dentro del club el martes por la noche. El origen de los incidentes fue a partir de cruces entre hinchas de Central que pasaron por el parque festejando… pic.twitter.com/QUbx74DOL4 — Conclusión (@ConclusionRos) September 30, 2026

Los jugadores de la pensión tuvieron que escapar

Uno de los momentos más impactantes se produjo en el sector donde se encuentran los jóvenes futbolistas que viven en la pensión de Newell's. Ante el avance del operativo policial y el caos generado dentro del predio, varios jugadores tuvieron que salir corriendo para ponerse a resguardo.

En uno de los videos se escucha a uno de los juveniles preguntar, visiblemente alterado: “¿Qué está pasando?”. La escena reflejó el desconcierto de los jóvenes, que quedaron en medio de un operativo originado por un enfrentamiento del que no formaban parte.

Además de los destrozos registrados en vehículos, los incidentes dejaron personas lesionadas y varios detenidos, aunque inicialmente no estaba determinada con precisión la cantidad. Desde el gobierno provincial, en tanto, informaron que al menos dos efectivos policiales habían sufrido heridas leves.

El comunicado de Newell's después de los incidentes

Después de lo ocurrido, la dirigencia de Newell's publicó un fuerte comunicado para expresar su postura sobre el operativo de seguridad y remarcar que el club no había generado el conflicto.

Desde la institución aseguraron que no fueron "quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos" y cuestionaron el desarrollo del procedimiento policial dentro de sus instalaciones.

En el tramo más contundente del comunicado, manifestaron además "la profunda desconfianza que genera el accionar de los responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos".