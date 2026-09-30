Fuerte tensión en Newell's tras los festejos de Rosario Central: corridas, balas de goma y juveniles evacuados
Los festejos del Canalla por la Supercopa Internacional terminaron en un violento enfrentamiento en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa.
La celebración de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional terminó con graves incidentes en las inmediaciones del estadio de Newell's. Lo que comenzó como una provocación de hinchas del Canalla durante los festejos derivó en un enfrentamiento con simpatizantes de la Lepra y posteriormente en un importante operativo policial dentro del predio del club.
El episodio ocurrió durante la noche del martes en la ciudad de Rosario, luego de que los hinchas de Central celebraran el título obtenido en el Monumento a la Bandera. Un grupo de fanáticos decidió trasladarse hacia la zona del Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia, para realizar cargadas contra su clásico rival.
La situación rápidamente escaló cuando los simpatizantes de la Lepra respondieron a las provocaciones. Según las primeras informaciones difundidas sobre el episodio, comenzaron a arrojarse piedras y fue necesaria la intervención de efectivos policiales para intentar controlar el enfrentamiento.
Los festejos de Rosario Central terminaron en un violento episodio
El operativo de seguridad generó una situación todavía más preocupante cuando los efectivos ingresaron al predio de Newell's en medio de las corridas. Allí se encontraban personas que no tenían relación con el conflicto entre las hinchadas, entre ellas jóvenes que practicaban deportes y familias ubicadas en el sector de parrillas.
La tensión aumentó con el avance de los agentes y el uso de balas de goma, mientras dentro de las instalaciones se escuchaban gritos y se producían corridas.
Uno de los videos que circuló rápidamente en redes sociales mostró el accionar de un efectivo policial contra una persona que estaba en el piso. En otro registro difundido posteriormente se observa a un agente golpeando al menos dos veces a un hombre que permanecía tendido.
El episodio provocó preocupación entre quienes estaban dentro del club y quedó registrado en distintos videos publicados por usuarios en redes sociales.
Los jugadores de la pensión tuvieron que escapar
Uno de los momentos más impactantes se produjo en el sector donde se encuentran los jóvenes futbolistas que viven en la pensión de Newell's. Ante el avance del operativo policial y el caos generado dentro del predio, varios jugadores tuvieron que salir corriendo para ponerse a resguardo.
En uno de los videos se escucha a uno de los juveniles preguntar, visiblemente alterado: “¿Qué está pasando?”. La escena reflejó el desconcierto de los jóvenes, que quedaron en medio de un operativo originado por un enfrentamiento del que no formaban parte.
Además de los destrozos registrados en vehículos, los incidentes dejaron personas lesionadas y varios detenidos, aunque inicialmente no estaba determinada con precisión la cantidad. Desde el gobierno provincial, en tanto, informaron que al menos dos efectivos policiales habían sufrido heridas leves.
El comunicado de Newell's después de los incidentes
Después de lo ocurrido, la dirigencia de Newell's publicó un fuerte comunicado para expresar su postura sobre el operativo de seguridad y remarcar que el club no había generado el conflicto.
Desde la institución aseguraron que no fueron "quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos" y cuestionaron el desarrollo del procedimiento policial dentro de sus instalaciones.
En el tramo más contundente del comunicado, manifestaron además "la profunda desconfianza que genera el accionar de los responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos".
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