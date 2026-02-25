Estudiantes venció 2-0 a Newell's en Rosario y es líder de la Zona A
El Pincha derrotó 2-0 a Newell’s por la fecha 7 del Torneo Apertura. Con el debut de Cacique Medina, el Pincha llegó a 15 puntos y lidera la Zona A.
Estudiantes de La Plata se impuso 2-0 ante Newell’s en Rosario por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura. En el debut de Cacique Medina como entrenador, el Pincha alcanzó los 15 puntos y comparte la cima con Vélez. El equipo platense supo aprovechar el mal momento de la Lepra y golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos clave fuera de casa.
Tiago Palacios abrió el marcador con una gran definición para el 1-0 del Pincha, que comenzó a encaminar el partido en el Coloso Marcelo Bielsa. Más tarde, Fabricio Pérez selló el resultado con un tremendo golazo que significó el 2-0 definitivo y consolidó una actuación sólida del conjunto albirrojo en Rosario.
Con este resultado, el equipo dirigido por Cacique Medina, que tuvo un debut triunfal, llegó a lo más alto de la Zona A con 15 unidades y comparte la punta con el Fortín. Newell’s, en cambio, atraviesa un presente caótico: suma apenas 2 puntos, todavía no pudo ganar en el campeonato y quedó sumergido en el fondo de la tabla.
En la próxima fecha, la Lepra afrontará nada menos que el clásico ante Rosario Central, mientras que Estudiantes recibirá a Vélez en un duelo directo por la cima.
Gran definición de Tiago Palacios para el 1-0 de Estudiantes:
Fabricio Pérez y un tremendo golazo para el 2-0 del Pincha que pisa fuerte en Rosario:
Newell's vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Newell's vs. Estudiantes: probables formaciones
- Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.
Newell's vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
