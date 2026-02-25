Estudiantes venció 2-0 a Newell's en Rosario y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata se impuso 2-0 ante Newell’s en Rosario por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura. En el debut de Cacique Medina como entrenador, el Pincha alcanzó los 15 puntos y comparte la cima con Vélez. El equipo platense supo aprovechar el mal momento de la Lepra y golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos clave fuera de casa.