MinutoUno

Estudiantes venció 2-0 a Newell's en Rosario y es líder de la Zona A

Deportes

El Pincha derrotó 2-0 a Newell’s por la fecha 7 del Torneo Apertura. Con el debut de Cacique Medina, el Pincha llegó a 15 puntos y lidera la Zona A.

Estudiantes venció 2-0 a Newells en Rosario y es líder de la Zona A

Estudiantes de La Plata se impuso 2-0 ante Newell’s en Rosario por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura. En el debut de Cacique Medina como entrenador, el Pincha alcanzó los 15 puntos y comparte la cima con Vélez. El equipo platense supo aprovechar el mal momento de la Lepra y golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos clave fuera de casa.

Tiago Palacios abrió el marcador con una gran definición para el 1-0 del Pincha, que comenzó a encaminar el partido en el Coloso Marcelo Bielsa. Más tarde, Fabricio Pérez selló el resultado con un tremendo golazo que significó el 2-0 definitivo y consolidó una actuación sólida del conjunto albirrojo en Rosario.

Con este resultado, el equipo dirigido por Cacique Medina, que tuvo un debut triunfal, llegó a lo más alto de la Zona A con 15 unidades y comparte la punta con el Fortín. Newell’s, en cambio, atraviesa un presente caótico: suma apenas 2 puntos, todavía no pudo ganar en el campeonato y quedó sumergido en el fondo de la tabla.

En la próxima fecha, la Lepra afrontará nada menos que el clásico ante Rosario Central, mientras que Estudiantes recibirá a Vélez en un duelo directo por la cima.

Gran definición de Tiago Palacios para el 1-0 de Estudiantes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026806128139436516?s=20&partner=&hide_thread=false

Fabricio Pérez y un tremendo golazo para el 2-0 del Pincha que pisa fuerte en Rosario:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026813480246935972?s=20&partner=&hide_thread=false

Newell's vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Newell's vs. Estudiantes: probables formaciones

  • Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

Newell's vs. Estudiantes: otros datos

  • Hora: 19:30.
  • Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).
  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • TV: ESPN Premium.
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas