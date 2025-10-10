Newell's vs. Tigre por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Sin embargo, los recientes buenos resultados del Matador no han estado exentos de polémica arbitral. La controversia se disparó tras el empate ante Defensa y Justicia, donde se discutió un claro penal no cobrado al Halcón.

A esto se suman dos penales discutibles a favor de Tigre en partidos recientes contra Racing e Independiente Rivadavia, que se tradujeron en cuatro puntos clave. Para el choque en Rosario, el equipo deberá lidiar con una baja sensible: la ausencia de su capitán, Joaquín Laso, quien fue expulsado por doble amarilla.

Probables formaciones del duelo

Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Newell’s vs. Tigre: datos del partido

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Luis Lobo Medina

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)