Newell's vs. Tigre por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 18:30 de este viernes, el Coloso Marcelo Bielsa será el escenario de un duelo entre la Lepra rosarina y el Matador, que tienen realidades opuestas.
La fecha 12 del Torneo Clausura presenta un choque de realidades opuestas este viernes a las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa, donde Newell’s recibirá a Tigre. El partido es vital para ambos, pero por razones muy distintas: el equipo local lucha contra la crisis y la amenaza de despido de su DT, mientras que la visita busca consolidar su buen momento en la tabla.
El clima en Rosario es tenso. Tras la humillante goleada 5-0 sufrida ante Boca, Newell's extendió su racha a cuatro partidos sin ganar, lapso en el que su defensa concedió la alarmante cifra de doce goles. Esta debacle ha puesto el ciclo de Cristian "Ogro" Fabbiani en la cornisa.
La Lepra tuvo un septiembre para el olvido, quedando eliminada de la Copa Argentina y solo logrando una victoria en la liga. El descontento de los hinchas es palpable, con protestas dirigidas a jugadores, cuerpo técnico y directivos, además de pedidos de elecciones anticipadas que han sido rechazados. Pese al mal momento, Fabbiani había expresado su convicción de que el club no ejecutaría su despido para evitar pagar la totalidad de su contrato.
En el otro extremo, Tigre atraviesa su mejor momento del semestre. El equipo de Victoria acumula un pequeño invicto de cuatro encuentros y se ha afianzado en el sexto puesto de la Zona A, lo que le permite soñar con un cupo para la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual.
Sin embargo, los recientes buenos resultados del Matador no han estado exentos de polémica arbitral. La controversia se disparó tras el empate ante Defensa y Justicia, donde se discutió un claro penal no cobrado al Halcón.
A esto se suman dos penales discutibles a favor de Tigre en partidos recientes contra Racing e Independiente Rivadavia, que se tradujeron en cuatro puntos clave. Para el choque en Rosario, el equipo deberá lidiar con una baja sensible: la ausencia de su capitán, Joaquín Laso, quien fue expulsado por doble amarilla.
Probables formaciones del duelo
Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Newell’s vs. Tigre: datos del partido
- Hora: 18.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Luis Lobo Medina
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)
