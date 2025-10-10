Brasil aplastó a Corea del Sur: dobletes de Estevão y Rodrygo en un amistoso arrollador

El equipo de Ancelotti mostró un juego fluido, con transiciones rápidas, presión constante sobre la salida rival y una efectiva coordinación en ataque que dejó a Corea del Sur sin respuesta. La joven dupla Estevão-Rodrygo se erigió como la gran revelación del partido, demostrando precisión, velocidad y capacidad de definición en momentos clave. Vinícius Jr. complementó la ofensiva con su desequilibrio y potencia, reforzando la contundencia del equipo.

Embed - Brazil vs South Korea 5-0 Highlights & All Goals | Friendlies 2025 HD

Con esta victoria, Brasil envía un mensaje claro de cara al Mundial 2026, mostrando que cuenta con un plantel competitivo y equilibrado entre juventud y experiencia. La selección surcoreana, liderada por Son Heung-Min, sufrió su segunda derrota en amistosos recientes y deberá ajustar su estrategia defensiva de cara a futuros compromisos.

El próximo desafío será el martes en Tokio, donde se medirá contra Japón, que viene de empatar sobre la hora con Paraguay. Este encuentro servirá como prueba adicional para Ancelotti de cara a ajustar detalles antes del inicio oficial de la preparación mundialista, consolidando un equipo que ya empieza a generar miedo y respeto en el panorama internacional.