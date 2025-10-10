Brasil aplastó a Corea del Sur: dobletes de Estevão y Rodrygo en un amistoso arrollador
La Canarinha de Carlo Ancelotti mostró su poderío ofensivo en Seúl y confirma su candidatura al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canada.
Brasil desplegó todo su talento ofensivo y se llevó un contundente 5-0 ante Corea del Sur en un amistoso internacional disputado en el Estadio Mundialista de Seúl, en el marco de la fecha FIFA de octubre. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la Canarinha mostró una combinación de experiencia y juventud, con figuras emergentes como Estevão y Rodrygo liderando la goleada y Vinícius Júnior cerrando la cuenta.
El partido comenzó con dominio brasileño desde los primeros minutos. A los 13, Estevão abrió el marcador tras una brillante jugada colectiva que inició en la propia defensa de Brasil y finalizó con un remate preciso que dejó sin opciones al arquero surcoreano. El gol tempranero marcó el tono del encuentro: la selección sudamericana mantuvo la posesión, presionó alto y aprovechó cada oportunidad de ataque.
Antes del cierre del primer tiempo, Rodrygo aumentó la ventaja a los 41 minutos, aprovechando un centro preciso y rematando con eficacia dentro del área. Apenas iniciado el segundo tiempo, Estevão volvió a marcar, consolidando su doblete personal al minuto 47.
Dos minutos más tarde, Rodrygo también repitió su actuación, anotando el cuarto gol y sentenciando prácticamente el partido. Finalmente, a los 77 minutos, Vinícius Júnior completó la goleada con un potente remate desde fuera del área, sellando el 5-0 que reflejó la superioridad brasileña.
El equipo de Ancelotti mostró un juego fluido, con transiciones rápidas, presión constante sobre la salida rival y una efectiva coordinación en ataque que dejó a Corea del Sur sin respuesta. La joven dupla Estevão-Rodrygo se erigió como la gran revelación del partido, demostrando precisión, velocidad y capacidad de definición en momentos clave. Vinícius Jr. complementó la ofensiva con su desequilibrio y potencia, reforzando la contundencia del equipo.
Con esta victoria, Brasil envía un mensaje claro de cara al Mundial 2026, mostrando que cuenta con un plantel competitivo y equilibrado entre juventud y experiencia. La selección surcoreana, liderada por Son Heung-Min, sufrió su segunda derrota en amistosos recientes y deberá ajustar su estrategia defensiva de cara a futuros compromisos.
El próximo desafío será el martes en Tokio, donde se medirá contra Japón, que viene de empatar sobre la hora con Paraguay. Este encuentro servirá como prueba adicional para Ancelotti de cara a ajustar detalles antes del inicio oficial de la preparación mundialista, consolidando un equipo que ya empieza a generar miedo y respeto en el panorama internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario