Entre risas y esfuerzo: el emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo que publicó su kinesióloga
María José Dousdebes publicó una grabación de una sesión de rehabilitación en la que el entrenador admitía que debía cerrar los ojos para no distraerse mirando un partido.
En medio del dolor que provocó la muerte de Miguel Ángel Russo, siguen apareciendo recuerdos que lo muestran en su esencia: un hombre apasionado, humilde y con un sentido del humor intacto incluso en los momentos más difíciles. Esta vez, quien decidió homenajearlo fue su kinesióloga, María José Dousdebes, que compartió un video grabado durante una de las sesiones de rehabilitación que el entrenador realizaba mientras luchaba contra su enfermedad.
La escena, simple pero profundamente humana, refleja la personalidad del entrenador como pocas. En el video se lo ve concentrado, realizando un ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, mientras su kinesióloga lo acompaña con paciencia y afecto. En un momento, el DT interrumpe la rutina para confesar entre risas: “Cierro los ojos porque si no me pongo a ver fútbol”.
La frase, espontánea y desarmante, generó carcajadas entre los presentes y fue seguida por la respuesta cómplice de Dousdebes: “¡Sáquenle eso!”, dijo, señalando el televisor que transmitía un partido en la sala. El fragmento rápidamente se volvió viral y despertó una ola de ternura entre los hinchas. Su vínculo con el deporte iba más allá de lo profesional; era parte de su identidad, de su forma de entender la vida y de sobreponerse incluso en los tramos más difíciles de su enfermedad.
Acompañando el video, la kinesióloga escribió un mensaje profundamente emotivo: “Hay seres que llegan a tu vida y la transforman. Porque tienen la sabiduría de la experiencia, el temple de campeón, la integridad de quien no negocia sus valores y el coraje de hacerle frente a lo peor con ojos de desafío”. En el texto, destacó la fortaleza y la nobleza del entrenador, describiéndolo como alguien que enfrentó la adversidad sin perder su propósito ni su pasión.
“Te fuiste con el corazón latiendo. Dejando el mejor de los mensajes para quien tiene los ojos abiertos”, añadió, en alusión al fuego interior que siempre caracterizó a Russo. “Tu legado queda en cada uno que entendió que vivir con propósito es la única manera digna de vivir”, concluyó.
El video fue ampliamente compartido en redes sociales y generó miles de comentarios de afecto. Las redes sociales coincidieron en que la escena resume el espíritu de un director técnico que nunca dejó de ser, ante todo, un apasionado por el juego. Aun en rehabilitación, Russo no podía despegarse de la pelota; y en esa mezcla de humor, profesionalismo y amor por lo que hacía, radica la esencia de su legado.
