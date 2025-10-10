Entre risas y esfuerzo: el emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo que publicó su kinesióloga

“Te fuiste con el corazón latiendo. Dejando el mejor de los mensajes para quien tiene los ojos abiertos”, añadió, en alusión al fuego interior que siempre caracterizó a Russo. “Tu legado queda en cada uno que entendió que vivir con propósito es la única manera digna de vivir”, concluyó.

El video fue ampliamente compartido en redes sociales y generó miles de comentarios de afecto. Las redes sociales coincidieron en que la escena resume el espíritu de un director técnico que nunca dejó de ser, ante todo, un apasionado por el juego. Aun en rehabilitación, Russo no podía despegarse de la pelota; y en esa mezcla de humor, profesionalismo y amor por lo que hacía, radica la esencia de su legado.