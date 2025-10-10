La emotiva decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: "Dejar un poco de él en cada club"

bombonera russo velatorio

El mandatario canalla también destacó la generosidad y la fortaleza del técnico: “Era un tipo gaucho, de esos que te escuchan, te ayudan y se preocupan por los demás. Tuvo una enfermedad durante diez años y nadie lo supo porque no quería que nadie sufriera por él”.

Por último, reveló un detalle conmovedor sobre sus últimos momentos: “Estuvimos con su esposa Mónica, sus hijos y sus amigos. Llamé a la AFA para que un sacerdote pudiera darle la última bendición, y cuando el padre terminó de rezar el Padrenuestro, Miguel falleció. Fue una escena muy fuerte, pero también muy serena”.

El Gigante de Arroyito se preparará así para recibir una vez más a su gran ídolo, en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas canallas.