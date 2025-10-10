La emotiva decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: "Dejar un poco de él en cada club"
El presidente de Rosario Central reveló que parte de las cenizas del recordado entrenador serán depositadas en el estadio Gigante de Arroyito.
Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central y amigo cercano de Miguel Ángel Russo, fue una de las tantas figuras del fútbol argentino que se acercaron a La Bombonera para despedir al histórico entrenador. Conmovido por la pérdida, el dirigente compartió detalles íntimos del último adiós y de la especial decisión que tomó la familia del ídolo.
Según reveló el mandatario canalla, sus cenizas serán distribuidas entre los clubes más importantes de su carrera, una forma simbólica de mantener su presencia en los lugares donde dejó huella. “Justo tenemos este partido contra Platense, el mismo rival con el que salimos campeones en 2023, y la familia quiere hacer algo ahí con sus cenizas”, contó Belloso.
El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del campeonato, se disputará en el Gigante de Arroyito y servirá como homenaje al técnico que llevó a Central a conquistar un título histórico. “Pondremos la casa abierta de par en par para que vuelva Miguel, para que todos lo podamos despedir como se lo merece”, aseguró el dirigente.
Belloso, que conocía a Russo desde hacía décadas, recordó con emoción la relación que los unía: “Fui jugador suyo, mánager cuando ascendimos, presidente cuando salimos campeones y hasta lo llevé a trabajar a la Conmebol. Nosotros éramos familia. Me queda la tranquilidad de saber que se fue haciendo lo que quería: muriendo en una cancha, como vivió toda su vida”.
El mandatario canalla también destacó la generosidad y la fortaleza del técnico: “Era un tipo gaucho, de esos que te escuchan, te ayudan y se preocupan por los demás. Tuvo una enfermedad durante diez años y nadie lo supo porque no quería que nadie sufriera por él”.
Por último, reveló un detalle conmovedor sobre sus últimos momentos: “Estuvimos con su esposa Mónica, sus hijos y sus amigos. Llamé a la AFA para que un sacerdote pudiera darle la última bendición, y cuando el padre terminó de rezar el Padrenuestro, Miguel falleció. Fue una escena muy fuerte, pero también muy serena”.
El Gigante de Arroyito se preparará así para recibir una vez más a su gran ídolo, en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas canallas.
