Newell's vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Lepra inicia una nueva etapa con su ídolo al mando y la urgencia de sumar puntos para alejarse del descenso, ante un Tatengue en gran momento.
Newell’s recibirá este viernes a Unión de Santa Fe desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, en el cierre de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Será un partido de enorme trascendencia para el conjunto rosarino, que estrenará técnico tras la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani. El ídolo Lucas Bernardi asumió el desafío de dirigir las últimas tres fechas del campeonato con la difícil misión de evitar el descenso y reconstruir el ánimo del plantel.
Bernardi, ex jugador y referente del club, expresó en su presentación que su decisión fue “por amor y compromiso hacia Newell’s”, dejando en claro que su llegada responde a un vínculo sentimental más que a una conveniencia deportiva. La Lepra atraviesa una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 13 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios.
En contraste, Unión llega con un presente completamente distinto. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de golear 3-0 a Defensa y Justicia y alcanzó los 20 puntos, ubicándose entre los animadores del grupo. El Tatengue se caracteriza por su intensidad y por un juego ofensivo que le permitió sostenerse en los primeros puestos. Madelón repetiría el once que venció al Halcón, confiando en la solidez colectiva de su equipo.
El estreno de Bernardi como entrenador y la necesidad de sumar convierten este partido en una auténtica final para Newell’s. En un Coloso que promete estar colmado, la Lepra buscará empezar una nueva era con esperanza, mientras Unión intentará aprovechar su gran momento para seguir soñando en la pelea por el liderazgo.
Newell's vs. Unión: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Jerónimo Russo; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Newell's vs. Unión: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: TNT Sports Premium.
