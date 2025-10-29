Violento final en el clásico rosarino de futsal: un jugador mordió a otro y hubo agresiones
El duelo entre Newell’s y Central terminó 1-1, pero el resultado quedó opacado por los disturbios, amenazas y destrozos tras el encuentro.
El clásico rosarino de fútbol de salón entre Newell’s y Rosario Central terminó con graves incidentes dentro y fuera del estadio cubierto leproso. El partido, correspondiente al torneo de primera división masculina organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón (Arofusa), finalizó 1 a 1, pero el clima se tensó cuando se registraron agresiones físicas y destrozos de vehículos del plantel visitante.
El conflicto comenzó en el desarrollo del encuentro, cuando un jugador de Newell’s mordió a un rival de Central, lo que derivó en la reacción inmediata del segundo. Ambos fueron sancionados con tarjeta azul y expulsados, según el informe del Tribunal de Disciplina Deportiva. El documento señala que “el jugador local realizó el acto antideportivo de morder a un rival, a lo cual este reaccionó físicamente”.
Pese a ese episodio, el juego continuó sin mayores sobresaltos hasta el final, pero al término del encuentro la tensión se trasladó al exterior del estadio. Según el informe, varios autos del plantel visitante fueron atacados con objetos contundentes y presentaban rayones, vidrios rotos y abolladuras. Los jugadores de Central denunciaron además que un grupo de entre 35 y 50 personas, vestidas con camisetas de Newell’s, los agredió verbal y físicamente mientras intentaban abandonar el lugar.
Uno de los deportistas resultó herido por el impacto de una piedra que rompió el vidrio trasero de un vehículo, mientras que otro sufrió un golpe en la cabeza que no tuvo mayores consecuencias gracias al casco que llevaba puesto.
El Tribunal de Disciplina también remarcó “graves fallas en la seguridad del evento”, al señalar que hubo “inacción del personal de seguridad privada y del adicional policial” y que el acceso de simpatizantes a zonas restringidas fue lo que desencadenó los hechos violentos.
Desde Rosario Central se exigió que se investiguen los ataques y se tomen medidas disciplinarias y de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan. Mientras tanto, Arofusa analiza posibles sanciones para el club local y para los jugadores involucrados en la agresión dentro de la cancha, en un nuevo episodio que ensombrece el clásico rosarino, incluso fuera del fútbol tradicional.
