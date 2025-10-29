Violento final en el clásico rosarino de futsal: un jugador mordió a otro y hubo agresiones

El conflicto comenzó en el desarrollo del encuentro, cuando un jugador de Newell’s mordió a un rival de Central, lo que derivó en la reacción inmediata del segundo. Ambos fueron sancionados con tarjeta azul y expulsados, según el informe del Tribunal de Disciplina Deportiva. El documento señala que “el jugador local realizó el acto antideportivo de morder a un rival, a lo cual este reaccionó físicamente”.