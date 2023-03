Newell's vs Barracas Central por la Liga Profesional de Fútbol: horario, formaciones y TV

Newell's Old Boys, que viene de sufrir dos caídas importantes, una de ellas por la Copa Argentina, recibirá este sábado a Barracas Central con la misión de recuperarse, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, será arbitrado por Luis Lobo Medina y televisado por ESPN Premium.