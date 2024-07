Neymar dio a conocer a su tercera hija, fruto de una infidelidad a Bruna Biancardi

hija neymar

La bebé llamada Helena nació el pasado 3 de julio en el hospital São Luiz Star en São Paulo, el mismo hospital donde Bruna Biancardi dio a luz a la hija del futbolista del Al Hilal en octubre de 2023. Por las imágenes, parecería que la pequeña estuvo en neonatología, ya que se lo ve a él mirándola detrás de un vidrio en la primera imagen, y luego ya con la bebé con ellos, dando a entender que ya tiene el alta.

Junto a él aparece Davi Lucca, su hijo mayor, que en agosto cumple 13 años. A él lo tuvo cuando tenía 19 años, fruto de su romance con Carolina Dantas, su gran amor durante toda su adolescencia. Se separaron en buenos términos y hoy mantiene una relación de amistad con ella.

Helena, fruto de una relación fugaz entre el brasileño y la modelo Amanda Kimberlly, es la tercera hija del futbolista, y de acuerdo con el portal Leo Dias, "la familia de Neymar recibió la noticia con alegría, sin discordias". Minutos después de que Neymar compartiera las fotos del nacimiento de su hija, Amanda Kimberlly hizo lo propio a través de sus redes sociales, publicando una instantánea del piecito de la bebé. Junto a la imagen en blanco y negro, escribió: "Mi mes favorito, julio".

Amanda Kimberlly es una modelo brasileña que saltó a la fama por su participación en un reality show de MTV llamado Are you the one?. A inicios de este año, se dio a conocer que estaba esperando un bebé de Neymar Jr. y hasta ese momento, el jugador se había mantenido al margen de los reportes. Ahora, con la publicación de estas imágenes, el 10 de la selección brasileña confirma su paternidad.