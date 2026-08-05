Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Tigre y Belgrano se miden este miércoles en el José Dellagiovanna, donde disputan desde las 21:15 el partido postergado de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con la televisación de ESPN Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Juan Del Fueyo y Hugo Páez. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Matador" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a Nacional de Uruguay para avanzar a los octavos de final.
En lo que respecta al ámbito doméstico, el conjunto dirigido por Diego Dabove cayó frente a Estudiantes de Río Cuarto en la primera fecha y, tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, venció a Racing en condición de visitante, victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.
Por otro lado, el "Pirata", vigente campeón del Torneo Apertura, comenzó el certamen con una victoria por 2 a 1 sobre Rosario Central y, en su última presentación, cayó por la mínima ante Argentinos Juniors.
Formaciones de Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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