Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Tigre y Belgrano se miden este miércoles en el José Dellagiovanna, donde disputan desde las 21:15 el partido postergado de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con la televisación de ESPN Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Juan Del Fueyo y Hugo Páez. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.