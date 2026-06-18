Brasil pierde otra vez a Neymar: no viajará para enfrentar a Haití por el Mundial 2026
Neymar continuará con su recuperación en New Jersey y tampoco estará disponible para el partido de Brasil ante Haití por la segunda fecha.
La Selección de Brasil afrontará un nuevo compromiso en el Mundial 2026 sin su máxima figura. Neymar no viajará a Philadelphia para enfrentar a Haití y seguirá trabajando en la etapa final de su recuperación física, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol.
Brasil empató ante Marruecos en su debut en la Copa del Mundo y ya había sufrido la ausencia de su máxima figura, quien continúa recuperándose de una molestia física que le impide estar a disposición de Carlo Ancelotti.
Ahora, la situación se repetirá en la segunda fecha del Grupo C. La Confederación Brasileña de Fútbol informó en las últimas horas que el delantero permanecerá en New Jersey mientras el resto del plantel viaja a Philadelphia para enfrentar a Haití. La decisión apunta a optimizar la fase final de su recuperación y evitar cualquier riesgo que pueda comprometer su participación en el resto del torneo.
Neymar es duda para el cierre de la fase de grupos
La ausencia de Neymar representa una preocupación para Brasil, que todavía no pudo mostrar su mejor versión en el certamen y necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación a los octavos de final. El encuentro ante Haití aparece como una gran oportunidad para conseguir la primera victoria en el Mundial, luego del empate frente a Marruecos en la jornada inaugural dónde dejó algunas dudas y no terminó de convencer a los hinchas.
Por el momento, tampoco está garantizada la presencia del astro brasileño en el último compromiso de la fase de grupos. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar si podrá reaparecer frente a Escocia el miércoles 24 de junio. Mientras tanto, el entrenador deberá volver a buscar alternativas para suplir la ausencia del futbolista más determinante de la Canarinha en una instancia clave de la competencia.
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