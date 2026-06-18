Brasil pierde otra vez a Neymar: no viajará para enfrentar a Haití por el Mundial 2026

Neymar es duda para el cierre de la fase de grupos

La ausencia de Neymar representa una preocupación para Brasil, que todavía no pudo mostrar su mejor versión en el certamen y necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación a los octavos de final. El encuentro ante Haití aparece como una gran oportunidad para conseguir la primera victoria en el Mundial, luego del empate frente a Marruecos en la jornada inaugural dónde dejó algunas dudas y no terminó de convencer a los hinchas.