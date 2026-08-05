Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura.
Boca y Estudiantes se enfrentan este miércoles en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El partido se jugará desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, y será televisado por TNT Sports. En cuanto a la terna arbitral, Nazareno Arasa será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo González y José Castelli. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Xeneize" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a O'Higgins por penales para avanzar a los octavos de final.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará su primera victoria en el certamen tras caer ante Deportivo Riestra en la primera fecha y empatar 2 a 2 ante Newell´s en Rosario.
El "Pincha", por su parte, llega con tres puntos luego de un comienzo con altibajos: perdió 2 a 0 frente a Independiente en su debut, aunque se recuperó con una contundente victoria por 3 a 0 ante Defensa y Justicia.
Formaciones de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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