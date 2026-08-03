Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. San Lorenzo por Internet

El equipo dirigido por Néstor Gorosito intentará continuar por la senda del triunfo en Santiago del Estero para mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.

Formaciones de Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. Sebastián Domínguez. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. San Lorenzo

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.