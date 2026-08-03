Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. San Lorenzo por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Central Córdoba y San Lorenzo chocan este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades y será televisado por TNT Sports.
Sebastián Zunino será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Miguel Savorani y José Castelli. Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.
El "Ferroviario" llega golpeado al compromiso luego de caer frente a Gimnasia de Mendoza y ante Atlético Tucumán.
La derrota ante el "Decano" marcó, además, el debut de Sebastián Domínguez como entrenador, quien asumió la conducción del equipo y buscará revertir la adversa situación del club.
San Lorenzo, por su parte, tiene tres unidades tras un comienzo irregular: debutó con una derrota frente a Lanús, pero logró recuperarse en la segunda fecha al vencer a Gimnasia de Mendoza.
El equipo dirigido por Néstor Gorosito intentará continuar por la senda del triunfo en Santiago del Estero para mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.
Formaciones de Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario