Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Universidad Católica vs. Boca EN VIVO online por Libertadores
Conocé las opciones para seguir en vivo Universidad Católica vs. Boca por la primera fecha de la Copa Libertadores. Magis TV y Pelota Libre están prohibidos.
El equipo Xeneize visita a Universidad Católica este martes desde las 21.30 horas en el marco del esperado debut por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Claro Arena, contará con hinchas visitantes y será arbitrado por Gustavo Tejera. No se puede ver ni por Magis TV ni por Pelota Libre.
Qué canal pasa el partido de Boca por TV
Para aquellos hinchas que deseen seguir el minuto a minuto desde la comodidad de sus hogares, el duelo copero contará con transmisión oficial a través de las pantallas de Fox Sports y Telefe.
A continuación, la grilla de canales según cada cableoperador:
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Fox Sports: Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Telefe: Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital; Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV; Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro.
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Dónde ver Universidad Católica vs. Boca online
Por su parte, quienes prefieran disfrutar del encuentro desde una PC o cualquier dispositivo móvil podrán hacerlo de manera online a través de la plataforma de streaming Disney+. Para poder seguirlo mediante esta vía, es necesario contar con una suscripción mensual previa al servicio.
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