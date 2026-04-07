Cambió el clima y el tormentón es una galerna: a qué hora llueve hoy
El clima empeora en Buenos Aires y el pronóstico alerta por fuertes vientos y tormentas. Conocé a qué hora exacta comenzarán las lluvias en la ciudad.
El clima en la ciudad de Buenos Aires presenta modificaciones de último momento para este 7 de abril. Las previsiones confirman que el pronóstico inicial cambió drásticamente, con ráfagas de hasta 56 km/h. Lo que se esperaba como un simple tormentón ahora se presenta con alertas de lluvia que alterarán toda la jornada.
¿A qué hora empeora el clima y arrancan las lluvias?
De acuerdo al reporte horario detallado para este martes, las condiciones irán desmejorando paulatinamente a partir de la tarde:
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A las 14:00 horas, comenzarán las primeras lluvias débiles con una probabilidad del 40% (0.1 mm) y ráfagas de viento sur que podrían alcanzar los 56 km/h.
Esta inestabilidad leve se mantendrá constante a las 15:00, 17:00 y 20:00 horas, con probabilidades de precipitaciones entre el 50% y el 60%.
El momento más crítico llegará hacia las 23:00 horas, donde se desatará una auténtica tormenta con acumulados de hasta 11 mm y vientos del suroeste de hasta 45 km/h.
En total, la jornada cerrará con un 90% de probabilidad de precipitaciones y 16 mm de agua acumulada.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo: a qué hora empiezan las lluvias y cuándo parará el enclenque tormentón
Cuándo mejora el tiempo en la ciudad
Para mañana, miércoles 8 de abril, el temporal comenzará a ceder lentamente. Se esperan algunas lluvias débiles a las 02:00 de la madrugada y un leve repunte de inestabilidad hacia las 17:00 horas (30% de probabilidad). Hacia la noche, a las 23:00, el cielo quedará finalmente despejado.
A partir del jueves 9 de abril, el sol volverá a ser protagonista en el firmamento porteño, con una máxima de 22°C, una mínima fresca de 13°C y vientos más calmos de entre 10 y 23 km/h. Estas condiciones agradables se mantendrán durante el viernes y gran parte del sábado.
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