Frío polar: cortan el gas a industrias y estaciones de GNC para garantizar el consumo de los hogares

En lo que va del año es la segunda vez que el sistema tiene que atravesar una etapa de cortes de gas, luego de los cortes efectuados a fines de abril; pero el oficialismo prevé que en junio, con mayor cantidad de gas disponible (un barco de GNL llegará a Escobar cada tres días) se normalice el sistema, aunque todo dependerá del comportamiento climático.

Es que el Gobierno Nacional dejó de lado la planificación energética y entregó al sector privado la decisión de cuánto y a qué precio ejecutar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los faltantes de suministro en invierno, razón por la cual en el corriente solo llegaron dos cargamentos de gas licuado y en junio vendrán otros nueve, con costos que la industria considera excesivos (US$21,50 por millón de BTU por el gas importado).