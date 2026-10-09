Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Sarmiento por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Aldosivi y Sarmiento juegan este viernes, desde las 14.30, en el José María Minella, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que abrirá una nueva jornada del campeonato, contará con transmisión de TNT Sports.
El conjunto marplatense llega después de caer 1-0 ante Huracán, resultado que le impidió continuar con su recuperación tras el triunfo conseguido frente a Atlético Tucumán. Por este motivo, buscará hacerse fuerte como local e intentará sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, ya que se encuentra comprometido en la tabla de los promedios.
Sarmiento, en tanto, viene de caer 3-1 ante Racing por la décima fecha del campeonato y actualmente se ubica séptimo en la Zona B, con 16 puntos, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. En la jornada anterior no tuvo actividad, ya que su partido ante River fue postergado y quedó reprogramado para el miércoles 14 de octubre.
Formaciones de Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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