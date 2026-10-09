Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Sarmiento por Internet

Sarmiento, en tanto, viene de caer 3-1 ante Racing por la décima fecha del campeonato y actualmente se ubica séptimo en la Zona B, con 16 puntos, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. En la jornada anterior no tuvo actividad, ya que su partido ante River fue postergado y quedó reprogramado para el miércoles 14 de octubre.