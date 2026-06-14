Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Alemania vs Curazao por el Mundial 2026
Se juega este domingo el primer partido del Grupo E del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Alemania y Curazao se enfrentan este domingo en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integra Costa de Marfil y Ecuador.
El partido comenzará a las 14 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo a través de DSports, señal que transmitirá toda la acción del estreno de uno de los candidatos al título y de una de las selecciones debutantes del torneo. Además, este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.
Alemania, cuatro veces campeona del mundo, llega a esta Copa del Mundo con la necesidad de reafirmar su jerarquía tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en las ediciones anteriores. Con una base consolidada y un plantel renovado, el conjunto europeo buscará recuperar protagonismo en el escenario internacional y sumar una nueva estrella, que le permita alcanzar a Brasil con cinco mundiales.
Del otro lado estará Curazao, que disputará su primer Mundial en la historia. El seleccionado caribeño consiguió una clasificación histórica en el marco del nuevo formato de 48 selecciones y afrontará el desafío de competir ante granes potencias. Con un plantel integrada en su mayoría por futbolistas del fútbol europeo, intentará dar la sorpresa en su estreno absoluto.
Formaciones de Alemania y Curazao por el Mundial 2026
Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Musiala, Wirtz, Gnabry, Havertz. DT: Julian Nagelsman.
Curazao: Room, Gaari, Martina, Floranus, Bacuna, Roemeratoe, Janga, Bacuna, Gorré, Margaritha, Brenet. DT: Dick Advocaat
Cómo ver en vivo Alemania vs Curazao por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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