Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Belgrano por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Banfield y Belgrano se miden este lunes, desde las 19:00, en el estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Sebastián Martínez será el árbitro principal del encuentro, Pablo Gualtieri y Juan Ricciardi los asistentes y Sebastián Habib estará a cargo del VAR. Además, se podrá ver por TNT Sports.
El "Taladro" llega al compromiso con cuatro puntos producto de una caída frente a Huracán, una victoria ante Sarmiento y un empate frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará hacerse fuerte en el Florencio Sola y volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B.
Por su parte, Belgrano también acumula cuatro unidades tras vencer a Rosario Central en su estreno, perder frente a Argentinos Juniors y empatar con Tigre en la última jornada. El equipo cordobés, campeón del Torneo Apertura, intentará recuperarse y sumar de a tres como visitante para acercarse a los primeros puestos.
Formaciones de Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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