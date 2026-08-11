Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Talleres y Lanús chocan este martes, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes, donde cierran la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Luis Lobo Medina, acompañado por los asistentes Diego Martin y Carlos Viglietti. Además, Salomé Di Lorio estará a cargo del VAR.
La "T" perdió en sus dos primeras presentaciones, frente a Newell's y Vélez, pero logró recuperarse en la última jornada al superar 4-0 a Platense. Ahora, el equipo comandado por Jorge Sampaoli buscará ratificar esa levantada ante su gente y continuar escalando posiciones en la Zona A.
Lanús, por su parte, debutó con un triunfo frente a San Lorenzo, pero luego encadenó tres derrotas consecutivas, la última de ellas frente a Unión, en el encuentro pendiente de la segunda fecha.
Además, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Cienciano y buscará dejar atrás el duro golpe para volver a sumar de a tres y prenderse en la lucha por el ingreso a los playoffs del certamen.
Formaciones de Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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