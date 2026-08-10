Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Central Córdoba por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Unión y Central Córdoba juegan este lunes, desde las 21:15, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Con la televisación a cargo de ESPN Premium, Nazareno Arasa será el árbitro principal, mientras que Marcos Horticolou y Joaquín Badano serán los asistentes y Hernán Mastrángelo estará en el VAR.
El "Tatengue" debutó con un empate frente a Platense, luego cayó ante Gimnasia de Mendoza y el jueves consiguió su primera victoria al derrotar a Lanús en el encuentro pendiente de la segunda fecha, que había sido postergado debido a la participación del "Granate" en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Por su parte, el "Ferroviario", que suma tres unidades, cayó frente a Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán en las dos primeras jornadas, pero logró recuperarse en su última presentación al vencer a San Lorenzo en Santiago del Estero.
El equipo comandado por Sebastián Domínguez intentará confirmar esa levantada y conseguir su primera victoria como visitante en el torneo.
Formaciones de Unión vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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