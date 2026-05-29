Búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: rastrillan un descampado donde habría estado Barrelier
Antenas de un teléfono celular y cámaras de seguridad ubicarían en la zona al actual sospechoso y único detenido por el caso.
La búsqueda de Agostina Vega, la nena de 14 años desaparecida desde hace seis días en Córdoba, se concentró este viernes en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra a partir de dos pistas: un auto e imágenes de cámaras de seguridad que ubicarían a Claudio Barrelier, el único detenido, en esa zona.
El operativo se montó a partir de un registro tomado por un domo de seguridad que detectó al único detenido de la causa circulando en un auto por el sector donde ahora se realizarán los rastrillajes. Según fuentes vinculadas a la investigación, el sospechoso habría utilizado un vehículo prestado por una mujer conocida.
De acuerdo con lo publicado por el diario LaVoz, las cámaras captaron a Barrelier aparentemente solo, aunque las imágenes no son del todo nítidas. El hombre ingresó al sector, ubicado a unos 17 kilómetros de su domicilio, permaneció ahí algunos minutos y luego se retiró. Ese movimiento fue el principal indicio que llevó a desplegar un fuerte operativo policial en el lugar.
“Estamos acá porque hay una línea investigativa que indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar antes de la aprehensión”, explicó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
El funcionario agregó: “Nosotros estamos trabajando por orden de la Justicia en las hipótesis que el fiscal está manejando. Se lleva a cabo un rastrillaje. Cuando surja algún elemento de prueba el primero al cual se va a informar es al fiscal como corresponde”.
El fiscal confirmó que investigan un auto
Por su parte, el fiscal Raúl Garzón confirmó el dato de un auto detectado por las cámaras. “Se está investigando a un vehículo en particular que es importante para la causa. Se ha avanzado y el auto ha aportado rumbos a la investigación”, afirmó.
Además, sostuvo que “la prueba conduce en ambas direcciones” y explicó: “Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta”.
En ese sentido, el fiscal indicó que la causa evoluciona a medida que se incorporan nuevos elementos. “Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. La progresividad abre nuevos caminos”, expresó.
Búsqueda de Agostina Vega: cómo es el sitio del rastrillaje
El procedimiento se desarrolla en un terreno amplio y descampado, con sectores de lagunas y vegetación espesa. Detrás de una arboleda hay una vieja casona abandonada y, más allá, otro barrio cercano a la localidad de Coronel Olmedo, en las afueras de la ciudad de Córdoba. En el pasado, el predio había estado tomado, hasta que se realizó un desalojo y quedó desocupado.
Por el momento no comenzó el rastrillaje profundo, aunque la Policía mantiene custodiada la zona. En el lugar trabajaban efectivos de caballería, perros entrenados para rastreo, drones, personal policial a pie, equipos del DUAR y Bomberos.
Mientras tanto, la causa continúa abierta sobre distintas hipótesis. Además de los procedimientos en el descampado, se realizan allanamientos en otros domicilios vinculados a pistas que sostienen la posibilidad de que Agostina siga con vida.
Garzón fue contundente al referirse al estado de la investigación. “Si me dicen la estamos buscando con vida, les digo que sí. Si me dicen que la estamos buscando sin vida, también. Estamos trabajando sobre las pistas que nos van apareciendo”, señaló.
Y finalizó: “La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición. Queremos que esto llegue a su esclarecimiento, sea el desenlace que sea”.
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