Búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: rastrillan un descampado donde habría estado Barrelier

El funcionario agregó: “Nosotros estamos trabajando por orden de la Justicia en las hipótesis que el fiscal está manejando. Se lleva a cabo un rastrillaje. Cuando surja algún elemento de prueba el primero al cual se va a informar es al fiscal como corresponde”.

El fiscal confirmó que investigan un auto

fiscal agostina vega Raúl Garzón habló con la prensa en el marco de los allanamientos para encontrar a la adolescente de 14 años.

Por su parte, el fiscal Raúl Garzón confirmó el dato de un auto detectado por las cámaras. “Se está investigando a un vehículo en particular que es importante para la causa. Se ha avanzado y el auto ha aportado rumbos a la investigación”, afirmó.

Además, sostuvo que “la prueba conduce en ambas direcciones” y explicó: “Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta”.

En ese sentido, el fiscal indicó que la causa evoluciona a medida que se incorporan nuevos elementos. “Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. La progresividad abre nuevos caminos”, expresó.

Búsqueda de Agostina Vega: cómo es el sitio del rastrillaje

El procedimiento se desarrolla en un terreno amplio y descampado, con sectores de lagunas y vegetación espesa. Detrás de una arboleda hay una vieja casona abandonada y, más allá, otro barrio cercano a la localidad de Coronel Olmedo, en las afueras de la ciudad de Córdoba. En el pasado, el predio había estado tomado, hasta que se realizó un desalojo y quedó desocupado.

Por el momento no comenzó el rastrillaje profundo, aunque la Policía mantiene custodiada la zona. En el lugar trabajaban efectivos de caballería, perros entrenados para rastreo, drones, personal policial a pie, equipos del DUAR y Bomberos.

Mientras tanto, la causa continúa abierta sobre distintas hipótesis. Además de los procedimientos en el descampado, se realizan allanamientos en otros domicilios vinculados a pistas que sostienen la posibilidad de que Agostina siga con vida.

Garzón fue contundente al referirse al estado de la investigación. “Si me dicen la estamos buscando con vida, les digo que sí. Si me dicen que la estamos buscando sin vida, también. Estamos trabajando sobre las pistas que nos van apareciendo”, señaló.

Y finalizó: “La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición. Queremos que esto llegue a su esclarecimiento, sea el desenlace que sea”.