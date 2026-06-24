Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Brasil vs. Escocia por Internet
Se juega este miércoles el tercer partido del por el Grupo C del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este miércoles, desde las 19, Brasil y Escocia se enfrentarán en el Miami Stadium de Florida en un duelo directo por el pase a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la transmisión televisiva presentará cambios respecto a las jornadas anteriores.
Llegó la hora de la verdad en el Grupo C de la Copa del Mundo, pero los fanáticos tendrán que estar atentos a la pantalla si no quieren perderse ningún detalle.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
Al tratarse de la tercera y última fecha de la fase de grupos, los dos partidos de la zona se disputarán exactamente a la misma hora para garantizar el juego limpio. Debido a esta simultaneidad, el encuentro de la "Verdeamarela" no será transmitido por la totalidad de las señales que habitualmente pasan el Mundial.
Para el seleccionado europeo, que regresó a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia (su última participación había sido en Francia 1998), no es un partido más: buscan quebrar el maleficio histórico y superar la fase de grupos por primera vez en su historia, un hito que intentarán conseguir ante los ojos del mundo a través de una transmisión que promete mantener el minuto a minuto al rojo vivo.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Escocia, sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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