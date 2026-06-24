Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Brasil vs. Escocia por Internet

Para el seleccionado europeo, que regresó a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia (su última participación había sido en Francia 1998), no es un partido más: buscan quebrar el maleficio histórico y superar la fase de grupos por primera vez en su historia, un hito que intentarán conseguir ante los ojos del mundo a través de una transmisión que promete mantener el minuto a minuto al rojo vivo.