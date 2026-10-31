Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: la primera foto tras dar el sí

Según describió, el espacio elegido combina la arquitectura tradicional porteña con abundante vegetación y cuenta con características que lo convierten en un escenario poco convencional para este tipo de celebraciones. También señaló que se había montado un importante operativo de seguridad en las inmediaciones, con toda una cuadra perimetrada para recibir a los invitados.

Así, después de meses de expectativa, Lali y Pedro finalmente celebraron su amor. Y aunque todavía quedan detalles por conocerse, la primera fotografía de los recién casados ya permitió verlos juntos, sonrientes y protagonistas de uno de los momentos más importantes de sus vidas.