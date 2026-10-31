Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: la primera foto tras dar el sí
La pareja finalmente pasó por el altar y una imagen que comenzó a circular en redes sociales permitió conocer sus looks y verlos juntos en uno de los días más especiales de sus vidas
Después de meses de rumores, especulaciones y absoluto hermetismo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente dieron el sí. Este sábado 31 de octubre, la cantante y el periodista celebraron su casamiento y, en medio de la expectativa por conocer los detalles de la ceremonia, comenzó a circular en redes sociales la primera fotografía de ambos como marido y mujer.
En la imagen se los puede ver juntos, sonrientes y muy felices, disfrutando de un momento que marca un nuevo capítulo en su historia de amor. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de sus looks: Lali lució un vestido al cuerpo, de estilo fresco y delicado, que acompañó a la perfección la ocasión. Pedro, por su parte, optó por un traje de color beige combinado con una camisa blanca, una elección elegante y descontracturada.
La fotografía rápidamente despertó la atención de sus seguidores, que esperaban alguna imagen de la celebración después del misterio que rodeó a la boda. Con una estética sencilla y cuidada, los novios se mostraron radiantes en una jornada que eligieron mantener lejos de las cámaras y las filtraciones.
Los detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro
La pareja había mantenido bajo estricta reserva la fecha y el lugar de la celebración. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a conocerse algunas pistas sobre el evento.
El periodista Fede Flowers, notero de LAM (América TV), había revelado que la ceremonia se realizaría en una antigua casona ubicada en pleno corazón de San Telmo. Incluso aseguró haber visto a Rosemblat en el lugar durante los preparativos.
Según describió, el espacio elegido combina la arquitectura tradicional porteña con abundante vegetación y cuenta con características que lo convierten en un escenario poco convencional para este tipo de celebraciones. También señaló que se había montado un importante operativo de seguridad en las inmediaciones, con toda una cuadra perimetrada para recibir a los invitados.
Así, después de meses de expectativa, Lali y Pedro finalmente celebraron su amor. Y aunque todavía quedan detalles por conocerse, la primera fotografía de los recién casados ya permitió verlos juntos, sonrientes y protagonistas de uno de los momentos más importantes de sus vidas.
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