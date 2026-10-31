De qué murió Marcela Giorgi
La periodista tenía 61 años y atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varias semanas.
La muerte de Marcela Giorgi generó conmoción en el mundo de la radiofonía argentina. La histórica locutora de Radio Mitre falleció a los 61 años, luego de atravesar un complicado cuadro de salud durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la enfermedad o la causa específica que provocó su muerte.
La noticia fue confirmada al aire por sus propios compañeros de la emisora, quienes no pudieron ocultar la emoción al despedirla. Adriana Verón fue una de las encargadas de comunicar el fallecimiento y expresó: "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día".
Durante los últimos días, los oyentes habituales habían manifestado su preocupación por la ausencia de Giorgi en los programas de los que formaba parte. Si bien se sabía que atravesaba un delicado estado de salud, no habían trascendido detalles sobre su diagnóstico ni sobre las complicaciones que enfrentaba.
La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio
Giorgi construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Comenzó a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y, después de sus primeras experiencias en una emisora de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre.
Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue su participación en "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, ciclo que recibió dos premios Martín Fierro. También compartió micrófonos con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.
Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde se desempeñó en distintas áreas de actualidad, espectáculos y deportes. Fanática de Independiente, solía aportar comentarios futbolísticos y supo definir su lugar en el equipo con una particular comparación: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".
En sus últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el que fue nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.
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