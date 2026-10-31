De qué murió Marcela Giorgi

Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde se desempeñó en distintas áreas de actualidad, espectáculos y deportes. Fanática de Independiente, solía aportar comentarios futbolísticos y supo definir su lugar en el equipo con una particular comparación: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

En sus últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el que fue nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.