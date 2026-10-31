Chile: pusieron una barrera en un río y evitaron que casi media tonelada de plásticos llegue al mar
Se trata de una infraestructura que busca detener los desechos flotantes antes de que la corriente los arrastre hacia la costa. El proyecto piloto se instaló en el estero El Sauce, en Llolleo, Chile.
La contaminación que afecta a las costas marinas encuentra muchas veces su origen mucho antes, recorriendo cauces fluviales donde los desperdicios se acumulan sin intervención. Para frenar este problema, la iniciativa denominada Barrera Azul busca "detener los desechos flotantes antes de que la corriente los arrastre hacia la costa". Este proyecto piloto se instaló concretamente en el estero El Sauce, ubicado en Llolleo, Chile, cerca de la desembocadura del río Maipo.
La tecnología implementada actúa como un sistema de interceptación mediante una estructura adaptada al entorno. Según datos difundidos por la organización Ojos de Mar, que documenta el proyecto junto a Parley for the Oceans, el dispositivo permitió retirar "más de 400 kilos de residuos" durante un periodo de ocho meses de funcionamiento. La experiencia contempló además tareas de monitoreo, clasificación de materiales y jornadas de limpieza en playas aledañas, evidenciando que lo abandonado lejos del mar es arrastrado por el agua.
¿Qué ocurre con los residuos una vez que son retirados de la Barrera Azul?
La iniciativa importa porque los residuos que llegan al mar no aparecen de un día para otro. Botellas, envases y otros desechos pueden desplazarse desde zonas habitadas, quebradas o puntos de vertido hasta los ecosistemas costeros.
Una vez que los desperdicios son retenidos por el sistema, se procede a su retirada y separación según su material. Este proceso facilita el análisis de qué tipos de basura llegan al río y cómo se comportan, aportando datos útiles para futuras estrategias. Los promotores explicaron que botellas y envases desplazados desde zonas habitadas persisten durante largos periodos en los ecosistemas costeros, donde "la fauna puede ingerirlo o quedar atrapada en él".
Este trabajo también permite identificar qué tipos de basura llegan al estero y estudiar cómo se comportan, información útil para orientar futuras medidas contra la contaminación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario