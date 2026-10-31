Chile: pusieron una barrera en un río y evitaron que casi media tonelada de plásticos llegue al mar

Una barrera en un río logró contener más de 400 kilos de basura en ocho meses.

La tecnología implementada actúa como un sistema de interceptación mediante una estructura adaptada al entorno. Según datos difundidos por la organización Ojos de Mar, que documenta el proyecto junto a Parley for the Oceans, el dispositivo permitió retirar "más de 400 kilos de residuos" durante un periodo de ocho meses de funcionamiento. La experiencia contempló además tareas de monitoreo, clasificación de materiales y jornadas de limpieza en playas aledañas, evidenciando que lo abandonado lejos del mar es arrastrado por el agua.