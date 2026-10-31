Los invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las figuras que dijeron presente

Cande Vetrano y Mery Del Cerro llegando al casamiento de Lali y Pedro pic.twitter.com/2SdFcM6xRJ — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2026

En el plano musical, la llegada de Dillom y Juliana Gattas sumó dos figuras destacadas de la escena argentina a la lista de invitados. Por su parte, Justina Bustos también se acercó a la casona para acompañar a los recién casados.

La presencia de Majo Riera y Patricio tuvo un significado especial, ya que la familia de la cantante estuvo junto a ella en una jornada que marca un nuevo capítulo en su historia de amor con Pedro Rosemblat.

Mientras continúa la celebración, crece la expectativa por conocer más imágenes de la boda y descubrir qué otras figuras acompañaron a la pareja en una de las fiestas más esperadas del espectáculo argentino.