Los invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las figuras que dijeron presente
La pareja celebró su boda en una casona de San Telmo y estuvo acompañada por familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo y la música.
Después de meses de expectativa, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran este sábado 31 de octubre su casamiento en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo. La cantante y el periodista eligieron una antigua casona para compartir uno de los momentos más importantes de sus vidas junto a sus familiares y amigos más cercanos.
A medida que avanzó la jornada, comenzaron a llegar los primeros invitados al lugar de la celebración. Como era de esperarse, la boda reunió a varias figuras del espectáculo, la música y el círculo íntimo de los novios, que acompañaron a la pareja en este día tan especial.
Entre los primeros en hacerse presentes estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos y Juliana Gattas. También llegaron Majo Riera, la mamá de Lali, y Patricio, su hermano, quienes no quisieron perderse la celebración.
Quiénes son los famosos invitados al casamiento de Lali y Pedro
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Peter Lanzani, expareja de la cantante y uno de sus grandes amigos. El actor mantiene un vínculo cercano con Lali desde los años en que compartieron elenco en Casi Ángeles y su presencia no pasó inadvertida.
También dijeron presente Mery del Cerro y Candela Vetrano, dos de las amigas que la artista conserva de aquella etapa televisiva. De hecho, Mery compartió imágenes de los preparativos de la celebración y mostró parte de la intimidad de la previa.
En el plano musical, la llegada de Dillom y Juliana Gattas sumó dos figuras destacadas de la escena argentina a la lista de invitados. Por su parte, Justina Bustos también se acercó a la casona para acompañar a los recién casados.
La presencia de Majo Riera y Patricio tuvo un significado especial, ya que la familia de la cantante estuvo junto a ella en una jornada que marca un nuevo capítulo en su historia de amor con Pedro Rosemblat.
Mientras continúa la celebración, crece la expectativa por conocer más imágenes de la boda y descubrir qué otras figuras acompañaron a la pareja en una de las fiestas más esperadas del espectáculo argentino.
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