Franco Colapinto en el Gran Premio de México EN VIVO: clasificación, posiciones y carrera, minuto a minuto

Así es el Autódromo Hermanos Rodríguez de México
El trazado mexicano tiene una extensión de 4,304 kilómetros y se distingue por su combinación de sectores veloces y curvas enlazadas. En la recta principal, los monoplazas pueden superar los 350 km/h antes de afrontar una fuerte frenada para ingresar en las primeras curvas.
El primer sector exige precisión en los cambios de dirección y estabilidad durante las frenadas. Más adelante, los pilotos deben aprovechar las zonas de aceleración y el sistema DRS para ganar velocidad y buscar oportunidades de adelantamiento.
El segundo tramo combina curvas lentas con una secuencia de sectores rápidos en los que resulta fundamental mantener el agarre. Una mala salida puede comprometer la velocidad en las rectas posteriores.
El tercer sector presenta una de las imágenes más reconocidas de la Fórmula 1: el paso por el estadio, donde los autos circulan rodeados de tribunas repletas de aficionados. Allí, las velocidades son menores y la precisión al volante adquiere especial importancia antes de regresar a la recta de meta.
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