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Franco Colapinto en el Gran Premio de México EN VIVO: clasificación, posiciones y carrera, minuto a minuto

Franco Colapinto en el Gran Premio de México EN VIVO: clasificación, posiciones y carrera, minuto a minuto
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Franco Colapinto
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Después de su frustrante paso por Austin, el piloto argentino de Alpine busca recuperarse en la 19ª fecha del campeonato 2026.

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EN VIVO

Con el objetivo de cortar su racha negativa en la Fórmula 1, Franco Colapinto afronta el Gran Premio de la Ciudad de México, después de abandonar en Austin, y busca cambiar la tendencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la 19ª fecha de la temporada 2026.

Franco Colapinto EN VIVO en la Fórmula 1: el Gran Premio de México al minuto

Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará en el puesto 12 este domingo en México

El argentino registró un giro de 1:17.640, pero no le alcanzó para el tiempo de corte que lo puso su compañero de equipo Pierre Gasly en el 10° lugar: registró una vuelta de 1:17.278, 0.362 más veloz que el tiempo de Franco.

Carlos Sainz de Williams (16°), Ollie Bearman de Haas (15°), Gabriel Bortoleto de Audi (14°), Oscar Piastri de McLaren (13°), Franco Colapinto de Alpine (12°) y Nico Hülkenberg de Audi (11°) fueron los seis eliminados en Q2.

Franco Colapinto terminó en el puesto 12 de las prácticas libres

Franco Colapinto finalizó en la 12ª posición en la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La agenda de Franco Colapinto en México este sábado

  • Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
  • Clasificación: 18 a 19.

Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre en el puesto 16

El corredor argentino quedó a siete décimas de Pierre Gasly, quien logró posicionarse en el 8° lugar de la tanda.

Charles Leclerc lideró el camino en la FP1

Al piloto de Ferrari, lo siguieron Kimi Antonelli y el rookie Frederik Vesti, ambos arriba de un Mercedes.

FINALIZÓ LA FP1

Con el 62, Gabriele Mini reemplazando a Colapinto en la FP1

Ante la mirada de Briatore y Colapinto, Gasly metió una gran vuelta en la FP1

El auto de Franco Colapinto pero... ¡manejado por Gabriele Mini!

ARRANCÓ LA PRÁCTICA LIBRE 1 SIN COLAPINTO

Estalló la guerra en la F1: Alonso criticó a varios pilotos y seis salieron a cruzarlo

La Fórmula 1 quedó envuelta en una fuerte polémica después de las declaraciones de Fernando Alonso contra los pilotos que compiten en la zona media y trasera de la parrilla.

El español mantuvo sus críticas hacia Alex Albon por el incidente que protagonizaron en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y recibió una respuesta contundente de varios colegas antes de la carrera en México.

Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz coincidieron con el tailandés y defendieron el nivel de los corredores de toda la categoría.

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Así llegó Franco al Autódromo Hermanos Rodríguez para el viernes de prácticas

¿Por qué Colapinto no participará de la primera práctica libre?

La actividad del viernes tendrá una particularidad para Alpine. El italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la escudería, ocupará el monoplaza de Colapinto durante la primera práctica libre, en cumplimiento del programa obligatorio de sesiones para debutantes.

Por este motivo, el argentino recién volverá a conducir su auto durante el segundo entrenamiento del día, una instancia importante para comenzar a trabajar en la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

“Con Gabriele al volante de mi coche durante la sesión de entrenamientos libres 1, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, dar comienzo a lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, dijo Franco.

Colapinto contó quién es el único piloto que es amigo en la Fórmula 1

En una entrevista con ESPN, el pilarense fue consultado por la relación que tiene con sus colegas y diferenció la buena convivencia del vínculo de amistad que construyó con el mexicano. "Me llevo bien con la mayoría, creo que con el único que soy amigo es con Checo. Después hablás, saludás, obviamente con respeto, tenés una buena relación", explicó el argentino.

El piloto de Alpine reconoció que mantiene un vínculo de amistad especialmente cercano con Sergio "Checo" Pérez, a quien considera su único amigo entre los competidores de la categoría.

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El plan de Colapinto para seguir el Superclásico entre Boca y River

Franco Colapinto tendrá un domingo con dos grandes compromisos en su agenda. Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de México de Fórmula 1 con Alpine, el piloto argentino estará pendiente de lo que suceda en la Bombonera, donde Boca recibirá a River por el Superclásico en el Torneo Clausura 2026.

La coincidencia entre las dos competencias representa un problema para el pilarense, reconocido hincha xeneize, que no quiere perderse un partido tan importante para el equipo de sus amores.

Consultado sobre cómo hará para conocer el desarrollo del encuentro mientras esté arriba del monoplaza, sorprendió con una ocurrencia durante una entrevista con Fox.

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Colapinto se puso una llamativa remera fusionada y causó sensación

Fiel a su estilo descontracturado, el joven oriundo de Pilar llegó al recinto tomando mate y luciendo una camiseta mitad argentina y mitad mexicana.

El llamativo atuendo combinaba el diseño de Albiceleste con la indumentaria de la Tri, utilizando las versiones oficiales que disputaron la reciente Copa del Mundo 2026, donde México fue coanfitrión y el seleccionado nacional finalizó como subcampeón.

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Colapinto explicó por qué el GP de México es tan especial

El corredor pilarense de 23 años destacó el componente personal que tiene esta visita y dejó en claro que disfruta especialmente del ambiente que se genera durante el fin de semana.

“Es uno de los fines de semana que más espero: México y Brasil. Tengo ganas de ver a la gente que quiero. Siento que es en familia. Es una felicidad muy grande estar en México”, aseguró Colapinto.

También puso el foco en las condiciones particulares del circuito Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altura modifica el comportamiento de los monoplazas y representa un desafío para la refrigeración y el rendimiento de los motores.

“Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, anticipó. Luego, explicó : “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.

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Las mini vacaciones de Colapinto en un paraíso de México

Franco Colapinto hizo una pausa en medio de la exigente temporada de Fórmula 1 y aprovechó dos días libres para descansar en Los Cabos, un destino paradisíaco de Baja California Sur, México. El piloto de Alpine compartió la escapada con integrantes de su equipo de trabajo antes de afrontar un fin de semana importante para intentar cambiar su presente deportivo.

Las imágenes de la estadía fueron publicadas en redes sociales por sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. En las fotografías se los pudo ver disfrutando de un paseo en yate junto al propio Colapinto, su entrenador físico, Lucas Benamo, y su fisioterapeuta, Miguel Presencia.

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Así es el Autódromo Hermanos Rodríguez de México

El trazado mexicano tiene una extensión de 4,304 kilómetros y se distingue por su combinación de sectores veloces y curvas enlazadas. En la recta principal, los monoplazas pueden superar los 350 km/h antes de afrontar una fuerte frenada para ingresar en las primeras curvas.

El primer sector exige precisión en los cambios de dirección y estabilidad durante las frenadas. Más adelante, los pilotos deben aprovechar las zonas de aceleración y el sistema DRS para ganar velocidad y buscar oportunidades de adelantamiento.

El segundo tramo combina curvas lentas con una secuencia de sectores rápidos en los que resulta fundamental mantener el agarre. Una mala salida puede comprometer la velocidad en las rectas posteriores.

El tercer sector presenta una de las imágenes más reconocidas de la Fórmula 1: el paso por el estadio, donde los autos circulan rodeados de tribunas repletas de aficionados. Allí, las velocidades son menores y la precisión al volante adquiere especial importancia antes de regresar a la recta de meta.

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Cómo le fue a Colapinto en el GP de México 2025: el antecedente con Alpine

Su antecedente más reciente no fue positivo. En la temporada pasada, ya como integrante de Alpine, terminó en el puesto 16, mientras que su compañero Pierre Gasly cruzó la meta en la 15ª posición.

La primera experiencia de Colapinto en México había sido con Williams, durante la temporada 2024. En aquella oportunidad, el argentino terminó 12°, un resultado que intentará mejorar en su nueva visita.

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¿Qué dijo Colapinto antes del GP de México?

“El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y se vive un gran ambiente con los fanáticos mexicanos”, afirmó Colapinto. Además, destacó el sector del estadio, uno de los lugares más emblemáticos del trazado: “Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es una de las partes más particulares de cualquier circuito”.

Sobre las condiciones técnicas, agregó: “La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”.

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¿Dónde ver a Colapinto en la Fórmula 1 este fin de semana?

La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. También se puede ver a través de F1 TV.

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Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina

Viernes 30 de octubre

  • Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
  • Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
  • Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17.

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