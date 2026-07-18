Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por Internet
Miami será el escenario donde definan el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. Dónde verlo en vivo por internet.
Inglaterra y Francia chocan este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan tras perder en las semifinales del torneo.
El encuentro, que se disputará en Miami, será transmitido por DSports, motivo por el cual no es necesario contar con el pack fútbol ni acceder a plataformas como Pelota Libre o Magis TV.
El seleccionado inglés cayó ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta, mientras que Francia no pudo superar a España, que se impuso por 2 a 0 en Dallas.
La selección dirigida por Didier Deschamps, que cuenta con Kylian Mbappé como máxima figura, llegó hasta semifinales luego de eliminar a Marruecos en cuartos de final, pero se encontró con una España sólida en la instancia decisiva.
Inglaterra, por su parte, buscará conseguir su mejor actuación mundialista desde la consagración de 1966. El conjunto británico volvió a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y confirmó su protagonismo en los últimos torneos, luego de haber alcanzado la final de la Eurocopa 2020 y las semifinales del Mundial de Rusia 2018.
Cómo ver en vivo Francia vs. Inglaterra, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de DSports, señal que televisa todos los encuentros de la Copa del Mundo. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
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