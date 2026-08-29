Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Central Córdoba por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Talleres y Central Córdoba juegan en el Mario Alberto Kempes, este sábado, desde las 21:30, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, además, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.
El elenco cordobés llega después de empatar ante Rosario Central en la sexta jornada y se encuentra último en la Zona A, con cuatro unidades. Además, todavía no consiguió ganar en condición de local, por lo que buscará hacerse fuerte en el Kempes y sumar un triunfo que le permita comenzar a salir del fondo de la tabla.
Por otro lado, el "Ferroviario" acumula dos derrotas consecutivas, aunque logró levantar su nivel desde la llegada de Sebastián Domínguez y buscará volver al triunfo para dejar atrás la mala racha. Central Córdoba se ubica anteúltimo en la Zona A, con seis unidades, y una victoria en Córdoba lo dejaría a tiro de los puestos de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Talleres vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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