Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Barracas Central por Internet

El "Matador" se ubica quinto en la Zona B, con 11 unidades, y llega en un buen momento, con tres encuentros consecutivos sin derrotas. En su última actuación, se impuso 2-1 ante Central Córdoba en Victoria, gracias a los tantos de Mauro Méndez y Santiago López. Con este presente, buscará volver a sumar de a tres para escalar a la segunda posición y ubicarse como escolta de Argentinos, líder con 16.