Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Tigre y Barracas Central juegan este lunes, desde las 21:15, en el José Dellagiovanna, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Con la televisación a cargo de ESPN Premium, Facundo Tello será el árbitro principal del encuentro, mientras que Fabrizio Llobet estará en el VAR.
El "Matador" se ubica quinto en la Zona B, con 11 unidades, y llega en un buen momento, con tres encuentros consecutivos sin derrotas. En su última actuación, se impuso 2-1 ante Central Córdoba en Victoria, gracias a los tantos de Mauro Méndez y Santiago López. Con este presente, buscará volver a sumar de a tres para escalar a la segunda posición y ubicarse como escolta de Argentinos, líder con 16.
Por su parte, el elenco comandado por Damián Ayude suma nueve unidades y se ubica séptimo, aunque llega golpeado: perdió sus últimos tres encuentros del torneo local y viene de quedar eliminado de la Copa Argentina, tras caer 3-1 ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final.
Formaciones de Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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