Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Belgrano por Internet

Atlético Tucumán recibe en el Monumental José Fierro a Belgrano, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El duelo, que tendrá lugar este sábado desde las 21:30, será televisado por TNT Sports y contará con Sebastián Martínez como el juez principal, acompañado por los asistentes Erik Grunmann y Mario Bardina, mientras que Salomé Di Iorio estará en el VAR.