Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Belgrano por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán recibe en el Monumental José Fierro a Belgrano, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El duelo, que tendrá lugar este sábado desde las 21:30, será televisado por TNT Sports y contará con Sebastián Martínez como el juez principal, acompañado por los asistentes Erik Grunmann y Mario Bardina, mientras que Salomé Di Iorio estará en el VAR.
El "Decano", que llega con nueve puntos y mantiene un invicto de tres partidos, viene de empatar 0-0 ante Instituto como local, mientras que previamente había vencido 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. En condición de local, disputó tres partidos, con dos empates y una derrota, por lo que buscará conseguir su primera victoria ante su gente.
Por su parte, el "Pirata", último campeón del torneo local, suma 10 unidades y llega tras sufrir dos derrotas consecutivas: primero quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 2-1 ante Racing, mientras que en su última presentación por el Torneo Clausura cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, una victoria en Tucumán le permitirá quedar transitoriamente en lo más alto de la Zona B.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario