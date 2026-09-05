Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Banfield por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Banfield por el Torneo Clausura.
Aldosivi y Banfield se enfrentan este sábado, desde las 13.30, en el estadio José María Minella, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal, acompañado por Juan Mamani y Ramón Ortiz como asistentes. En el VAR estará Juan Pafundi.
El "Tiburón" llega golpeado después de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en la última jornada, resultado que profundizó su mal momento y lo depositó en el fondo de la tabla anual con 10 puntos.
Además, la única victoria de Aldosivi en el semestre fue ante River, por la Copa Argentina. Sin embargo, luego cayó en los octavos de final frente a Independiente Rivadavia, eliminación que terminó de marcar el cierre del ciclo de Israel Damonte como entrenador del conjunto marplatense.
Por su parte, Banfield también llega necesitado de una victoria después de caer 3-2 ante River en el Florencio Sola. El "Taladro" suma 25 puntos en la tabla anual y se encuentra entre los equipos que deben mirar de cerca la pelea por el descenso, por lo que el duelo en Mar del Plata se presenta como de alto voltaje.
Formaciones de Aldosivi vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Nicolás Cordero. DT: Mariano Felices.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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