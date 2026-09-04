Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Deportivo Riestra por Internet

Platense y Deportivo Riestra chocan este viernes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El duelo será transmitido en vivo por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.