Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Deportivo Riestra por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.
Platense y Deportivo Riestra chocan este viernes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El duelo será transmitido en vivo por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.
El elenco comandado por Martín Palermo se ubica en la décima posición con ocho puntos y viene de caer 1-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por lo que buscará recuperarse ante su público y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro tendrá, además, un condimento especial para el "Calamar", ya que luego de este partido pondrá el foco en el duelo ante Fluminense, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida será el martes 8 en el Maracaná, mientras que la revancha se disputará una semana después en Argentina.
Por su parte, el "Malevo" viene de igualar 1-1 ante Vélez en el estadio Guillermo Laza y acumula dos empates consecutivos en el campeonato. Con ocho unidades en la Zona A, necesita volver a sumar de a tres para meterse entre los equipos que avanzan a los octavos de final del torneo doméstico.
Formaciones de Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Deportivo Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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