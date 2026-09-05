Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Tigre por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Tigre por el Torneo Clausura.
Gimnasia y Tigre chocan este sábado, desde las 14.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Daniel Zamora como árbitro principal, acompañado por Juan Del Fueyo y Marcelo Errante como asistentes. Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
El "Lobo" llega envalentonado después de vencer 2-1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Ariel Pereyra dio vuelta el resultado con un gol de Ignacio Fernández y otro de Ignacio Miramón sobre el final, y alcanzó los 12 puntos, ubicándose en el tercer puesto de la Zona B.
Por su parte, el "Matador" llega después de igualar 0-0 ante Barracas Central como local, acumula 11 puntos en seis partidos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota, y se encuentra en el quinto puesto de la Zona B.
El conjunto de Diego Dabove buscará volver al triunfo fuera de casa, ya que no gana como visitante desde la tercera fecha, cuando superó a Racing en Avellaneda. En esa condición, registra una victoria, una derrota y un empate, por lo que intentará cortar esa racha en su visita al Bosque.
Formaciones de Gimnasia vs. Tigre en el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Tigre
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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