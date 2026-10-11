Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Gimnasia de Mendoza y Newell's juegan este lunes, desde las 18.30, en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el cierre de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Juan Cruz Robledo como árbitro principal, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.
El "Lobo" mendocino viene de caer ante Estudiantes de La Plata y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar en el campeonato, ya que registra cuatro partidos sin victorias. No obstante, tiene 17 unidades y se ubica dentro de los puestos de playoffs.
Por otro lado, Newell's viene de empatar ante Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa y también se encuentra dentro de los puestos de clasificación para la siguiente instancia del certamen doméstico. La "Lepra", que mantiene un invicto de siete partidos, intentará conseguir los tres puntos en Mendoza para escalar posiciones en la Zona A.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el Torneo Clausura - Zona A
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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