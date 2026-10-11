Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por Internet

Gimnasia de Mendoza y Newell's juegan este lunes, desde las 18.30, en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el cierre de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Juan Cruz Robledo como árbitro principal, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.