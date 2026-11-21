Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors e Independiente juegan este sábado, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
El "Bicho" llega a esta instancia después de finalizar en el segundo puesto de la Zona B, con una campaña que le permitió asegurarse la localía en los octavos de final. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Diez buscará recuperarse de la derrota ante Huracán en la última fecha de la fase regular y aprovechar el respaldo de su gente para avanzar a los cuartos de final.
Por su parte, el elenco de Avellaneda, que terminó séptimo en la Zona A, viene de vencer a Deportivo Riestra y buscará prolongar su buen cierre de la primera etapa con un triunfo como visitante que le permita meterse entre los mejores ocho del certamen.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Vélez y Belgrano. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá desde los doce pasos.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Independiente por el Torneo Clausura
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Franco Vázquez; Facundo Gutiérrez, Nicolás Oroz, Facundo Carrizo; Gastón Verón, Diego Porcel y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.
- Independiente: Santiago Mele; Juan Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas, Santiago Arias; Mateo Pérez, Maximiliano Meza, Iván Marcone; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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