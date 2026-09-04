Cayó graupel en Bahía Blanca: qué es este fenómeno y qué chances hay de que llegue al AMBA

Temperaturas extremadamente bajas cerca de la superficie (generalmente inferiores a los 3°C o 4°C).

Presencia de inestabilidad suficiente en la atmósfera alta para generar chaparrones convectivos helados.

Si bien no se puede descartar del todo ante la entrada de aire muy polar para este domingo, la presencia de la isla de calor urbana y registros térmicos ligeramente superiores en el Gran Buenos Aires reducen la chance de que los gránulos de hielo lleguen intactos al suelo.

En su lugar, el fenómeno suele disolverse antes de tocar la superficie, derivando en lluvia o lloviznas débiles.