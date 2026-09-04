Cayó graupel en Bahía Blanca: qué es este fenómeno y qué chances hay de que llegue al AMBA
Este fenómeno climático tuvo lugar en las últimas horas en Bahía Blanca y otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes.
El ingreso de una masa de aire muy frío en el sudoeste bonaerense provocó sorpresas meteorológicas en la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores. Diversos sectores de la localidad reportaron la caída de graupel, un fenómeno que suele confundirse tanto con la nieve como con el granizo pequeño.
Qué es el graupel y en qué se diferencia del granizo
El graupel —también conocido en la jerga meteorológica como nieve granulada o granizo blando— se forma cuando gotas de agua sobre-enfriada en las nubes congelan la superficie de los copos de nieve que van cayendo.
A diferencia de otros fenómenos, se distingue por tres factores centrales:
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Textura opaca y blanda: Tienen el aspecto de pequeñas bolitas de icopor o gránulos blancos de hielo, de entre 2 y 5 milímetros.
Masa frágil: Al tocar el suelo o ser presionados con los dedos, se deshacen o rebotan de forma amortiguada sin romper vidrios ni dañar estructuras, a diferencia del granizo tradicional.
Proceso térmico: Requiere una atmósfera muy fría desde las capas medias hasta la superficie, permitiendo que la precipitación conserve su estructura granulada sin derretirse en el trayecto.
¿Existen posibilidades de que el fenómeno ocurra en el AMBA este domingo?
Aunque la entrada de aire frío alcanzará a gran parte de la provincia de Buenos Aires este domingo, las probabilidades de que caiga graupel en el AMBA son bajas.
Para que se registre este tipo de precipitación en la zona metropolitana se necesitan dos condiciones simultáneas muy específicas:
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Temperaturas extremadamente bajas cerca de la superficie (generalmente inferiores a los 3°C o 4°C).
Presencia de inestabilidad suficiente en la atmósfera alta para generar chaparrones convectivos helados.
Si bien no se puede descartar del todo ante la entrada de aire muy polar para este domingo, la presencia de la isla de calor urbana y registros térmicos ligeramente superiores en el Gran Buenos Aires reducen la chance de que los gránulos de hielo lleguen intactos al suelo.
En su lugar, el fenómeno suele disolverse antes de tocar la superficie, derivando en lluvia o lloviznas débiles.
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