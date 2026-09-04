Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Estudiantes (RC) y Sarmiento de Junín abren la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura este viernes, desde las 16:45, en el estadio Antonio Candini.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Bianchi como asistentes. En el VAR estará Franco Acita.
El conjunto cordobés llega con seis puntos en siete partidos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas. En su última presentación igualó 1-1 ante Huracán como visitante, por lo que buscará reencontrarse con el triunfo ante su público.
Por su parte, Sarmiento suma 12 unidades, con cuatro victorias y tres derrotas. Luego de encadenar cuatro triunfos consecutivos, el "Verde" vio interrumpida su racha al caer 4-1 frente a Unión en Santa Fe. Ahora intentará recuperarse y volver a sumar de a tres para seguir como escolta en la Zona B.
Además, el elenco comandado por Facundo Sava buscará conseguir su segunda victoria en condición de visitante, ya que disputó tres partidos fuera del Eva Perón, con un triunfo y dos derrotas.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes (RC) vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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