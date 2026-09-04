Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes (RC) vs. Sarmiento por Internet

Por su parte, Sarmiento suma 12 unidades, con cuatro victorias y tres derrotas. Luego de encadenar cuatro triunfos consecutivos, el "Verde" vio interrumpida su racha al caer 4-1 frente a Unión en Santa Fe. Ahora intentará recuperarse y volver a sumar de a tres para seguir como escolta en la Zona B.