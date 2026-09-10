Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Flamengo por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores.
Independiente del Valle y Flamengo chocan este jueves, desde las 21:30, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, en el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al argentino Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto ecuatoriano dejó en el camino a Deportes Tolima en los octavos de final, luego de imponerse 4-1 en el resultado global. En el plano local, el equipo dirigido por Joaquín Papa también atraviesa un buen momento y viene de vencer 3-1 a Macará, resultado que lo consolidó en la punta de la tabla con 71 unidades.
Del otro lado, Flamengo llega con el envión de haberse convertido nuevamente en líder del Brasileirao con 54 unidades. En el certamen continental avanzó a los cuartos de final tras eliminar a Cruzeiro en una serie que terminó 3 a 2 en el global.
Formaciones de Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González. DT: Joaquín Papa.
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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