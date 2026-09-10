Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Flamengo por Internet

Independiente del Valle y Flamengo chocan este jueves, desde las 21:30, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, en el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al argentino Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.